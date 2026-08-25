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Спорт

«Ротор» уступил «Нефтехимику» в вязкой борьбе: тренеры – о цене ошибки и силе характера

Спорт 25.08.2026 07:28
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25.08.2026 07:28


В 8‑м туре Первой лиги волгоградский «Ротор» дома уступил «Нефтехимику» из Нижнекамска. Матч получился предельно плотным, без избытка голевых моментов – и в такой игре цена одной ошибки оказалась максимальной.

Главный тренер «Нефтехимика» Роберт Евдокимов не стал приукрашивать: победа получилась тяжёлой, а в этой лиге, по его словам, лёгких игр не бывает вовсе. 

 –Тяжёлая победа. В нашей лиге они все тяжёлые. Лёгких игр ни у кого не бывает. Победили за счёт желания, характера, тактики. И самое главное – за счёт самоотдачи, – подчеркнул наставник гостей. Именно самоотдача, как признался специалист, была тем самым недостающим звеном: – Этого нам не хватало – даже не в играх, а в отдельных эпизодах предыдущих матчей. Много об этом говорим, работаем над этим, и вот сегодня показали, что мы умеем, в том числе, и бороться.

Тактически «Нефтехимик» отталкивался от стиля соперника: волгоградцы делали ставку на длинные передачи от центральных защитников на нападающих, на подборы и нагнетание давления. 

– С одной стороны, «Ротор» играет в очень упрощённый футбол: длина от центральных защитников на нападающих, подборы, нагнетание. Возможно, это как‑то с полем связано. С другой стороны, волгоградская команда обладает умелыми игроками. Поэтому нам было вроде бы и легко в тактическом плане, и не так‑то просто с точки зрения класса соперников, – отметил Евдокимов. 

Решающим фактором стал стандарт: именно после розыгрыша углового «Нефтехимик» открыл счёт, а затем сумел дотерпеть до финального свистка.

– Победы они все закономерны, с задачей мы сегодня справились и закономерно победили, – резюмировал тренер.


Для Дмитрия Парфёнова, главного тренера «Ротора», итог матча стал поводом для жёсткой, но рабочей самокритики. Он сразу обозначил характер игры – сложный, вязкий, с минимумом шансов. 

– Сложная, вязкая игра. В таких матчах редко бывает много моментов, и команда допустила ошибку при игре со стандартом, что привело к пропущенному голу, – признал специалист. 

При этом Парфёнов не стал искать оправданий, в том числе и в состоянии газона: поле было одинаковым для обеих команд, и списывать неудачу на качество поля тренер не посчитал уместным. 

– Здесь остаётся только себя винить. Поэтому исправлять нам, – честно констатировал он. 

После игры тренер провёл разговор с футболистами: исправлять ситуацию предстоит самим игрокам и штабу, без иллюзий и перекладывания ответственности. 

– Сейчас с игроками поговорили, и кроме нас эту ситуацию никто не исправит. Поэтому работать, пахать, – добавил Парфёнов. 

Вопросы по комплектации состава он назвал рабочими – они будут обсуждаться внутри команды.

Итог противостояния – минимальная победа «Нефтехимика» – подчёркивает главную особенность матчей такого типа: в плотной борьбе решают не красивые комбинации, а дисциплина, хладнокровие и умение не допускать ошибок в ключевых эпизодах. И в этот раз именно эти компоненты оказались сильнее у гостей.

Александр Веселовский

Фото: Андрей Поручаев

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