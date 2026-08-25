«Ротор» на «Волгоград Арене» проиграл «Нефтехимику» – 0:1

На стадионе «Волгоград Арена» состоялся матч 8‑го тура Первой лиги, в котором местный «Ротор» принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. История встреч соперников давно сложилась в понятный сюжет: 12 игр, 7 побед «сине‑голубых», 3 ничьи и 2 поражения, разница мячей – 17:9 в пользу волгоградцев. В среднем за матч «сине‑голубые» забивают 1,42 гола, а «химики» – 0,75. Самая крупная победа у Волгограда – 3:1, у их нижнекамцев – 2:1. Матч на «Волгоград Арене» 24 августа стал очередной главой этого противостояния, и по тому, как команды действовали на поле, было видно, что гости сильнее хотели переписать привычный сценарий этого противоборства.





Предматчевые котировки указывали на существенное преимущество волгоградского клуба на бумаге, которое они решили перенести на поле. Команды начали игру в очень неспешном темпе и если со стороны гостей эта тактика была очевидна и обоснована, то почему «Ротор» решил показать неторопливый, малособытийный футбол – совсем непонятно.

Оба клуба имели возможности, чтобы открыть счёт, но ближе к этому были гости: Пару отличных моментов имел Энри Мукба. У сине-голубых пытались огорчить вратаря соперника Саид Алиев и Михаил Умников, но их удары были далеки от образцовых. На перерыв команды ушли при счëте 0:0.





В последних матчах у волгоградского клуба исчез комбинационный футбол. Как в матче с «Велесом» «Ротор» перешёл на забросы, так исчезла не только игра, но и результат. Потерялась зрелищность, а команда стала терять очки в матчах, где могла рассчитывать на 100% результат. Тренер гостей Роберт Евдокимов на пресс-конференции отметил, что в последних играх «Ротор» играет в простой футбол – вынос мяча подальше от своих ворот, и попытка зацепиться за сферу на чужой половине поля. Об этом уже все клубы знают и выбирают соответствующую тактику.





Во втором тайме после подачи углового на 52‑й минуте волгоградцы в своей вратарской проспали Платона Платонова, который с трёх метров ударом головой открыл счёт – 0:1. Гол родился из отработанного стандарта: подача пришлась точно в центр вратарской, где Платонов оказался без опеки – классический сценарий, который «Нефтехимик» явно готовил на тренировках.





Матч продолжился при территориальном преимуществе хозяев, но свои контратаки острее выстраивали гости, которые не раз могли огорчить волжан. На 75-й минуте после подачи углового чуть гол-близнец не залетел в ворота «Ротора», в это раз Никита Чагров спас. Ближе к концу матча нижнекамцы сознательно отдали инициативу и ушли в глухую оборону. Сине-голубые не стали что-то изобретать, а устроили бесхитростный навал без смены рисунка. Увы, безадресные забросы и прострелы ни к чему не привели, домашнее поражение «Ротора» – 0:1.





Автор победного гола Платон Платонов поделился эмоциями после матча:

– Когда забиваешь гол, эмоции только положительные – ты по-настоящему счастлив. Тем более что мы долго наигрывали эти угловые на тренировках, и в итоге это принесло результат. Главное, что после гола команда сумела сохранить концентрацию и дотерпеть до финального свистка. Такие напряжённые игры только сплачивают коллектив и укрепляют наш командный дух.

«Ротор» (Волгоград) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 0:1 (0:0).

24 августа. Волгоград. «Волгоград Арена». Количество зрителей: 13782.

Судьи: Артур Сагдиев (Набережные Челны), Вадим Тройненков (Калуга), Дмитрий Алексеев (Владимир).

«Ротор»: Чагров, Юдинцев (Хубулов, 90+1), Эмерсон, Покидышев, Поярков, Умников, Трошечкин, Аюпов (Родионов, 82), Симонян (Ревазов, 82), Алиев, Эльдарушев.

«Нефтехимик»: Голубев (Исмагилов, 46), Хомуха, Платонов, Ситдиков, Печенкин, Джамилов (Касимов, 81), Шарифуллин, Мукба (Абдуллаев, 65), Алейников, Пяткин (Сухомлинов, 72), Машуков (Котик, 65)

Голы: Платонов, 52 (0:1).

Предупреждены: Трошечкин, 61 (неспортивное поведение). Поярков, 90 (симуляция). – Машуков, 35 (грубая игра). Пяткин, 61 (неспортивное поведение). Платонов, 64 (грубая игра). Джамилов, 81 (грубая игра). Сухомлинов, 83 (грубая игра).

Этот матч показал, что не только равноценных замен основному составу нет, но и основной уже не очень соответствует этому качеству. Для «Нефтехимика» же победа стала долгожданным переломом: прервана серия из трёх поражений подряд, и с 9 очками команда поднялась на 11‑е место в турнирной таблице. «Ротор» с 10 очками пока остаётся на десятой строчке.





Впереди у «Ротора» выезд в Кострому, где команде придётся искать нужные решения. Примитивный рисунок игры «бей‑беги» не спасал и не спасёт – и это уже не случайность, а система.

31 августа в 19:30 по московскому времени «Спартак» Кострома примет «Ротор». Именно этот матч станет первым тестом: сможет ли волгоградская команда предложить хоть что‑то взамен исчерпавшей себя тактики.

Александр Веселовский

Фото: Андрей Поручаев