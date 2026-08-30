



В Средней Ахтубе Волгоградской области накануне, 29 августа, состоялся традиционный ежегодный областной фестиваль «Ахтубинский помидор». В этом году он прошел под девизом «Пусть все будет помидорно!» и был посвящён Году единства народов России.

На площадке фестиваля работала ярмарка «Кладовая района». Гости могли продегустировать многочисленные сорта помидоров запастись ароматными знаменитыми среднеахтубинскими овощами. А в шествии «Помидорный калейдоскоп народов» приняли участие делегации из других районов региона.







Интерес гостей вызвали аллея национальных подворий «Вкус единой России», фотозоны с помидорными инсталляциями «Каскад улыбок», галерея «Удивительный томат», и мастерская «Добрые традиции» с интерактивными зонами для детей и взрослых.





Бурными аплодисментами встретили и участников костюмированного дефиле «Томатный подиум» а также артистов творческой программы «Помидорная симфония народов».

А вечером в рамках Всероссийской акции «Ночь кино» состоялся показ фильмов «Буратино», «Чебурашка 2» и «Ангелы Ладоги».



Фото администрации Среднеахтубинского района