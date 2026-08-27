Федерация гандбола России опубликовала календарь и составы участников Кубка России сезона‑2026/27.

В мужском турнире сыграют 24 клуба. Уже на стадии 1/16 финала в борьбу вступят «Акбузат» (Уфа), «Каустик» (Волгоград), «Динамо‑Сунгуль» (Снежинск) и «Динамо Астрахань».

Мужчины: ЦСКА (Москва), «Чеховские медведи» (Чехов), СКИФ (Краснодар), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Пермские медведи» (Пермь), «Виктор» (Ставрополь), «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону), «СГАУ-Саратов» (Саратов), «Каустик» (Волгоград), «Динамо Астрахань» (Астрахань), «Динамо-Сунгуль» (Снежинск), «Акбузат» (Уфа), «МУОР-Академия» (Москва), «Ак Барс» (Казань), «Скиф» (Омск), «Барсы» (Краснодар), «Витязь-Приморье» (Владивосток), УОР №4 (Чехов), «Технолог-Спартак» (Белгород), «Адмирал 78» (Санкт-Петербург), «Воронеж» (Бобров, Воронежская область), «Красноярск» (Красноярск), «Кузбасс» (Новокузнецк), «Штурм» (Москва).

Особенность розыгрыша – двухматчевые четвертьфиналы. Первые игры за выход в «Финал четырёх» пройдут не позднее 7 февраля, ответные – не позднее 13 февраля.

Совмещать кубковые игры с чемпионатом придётся всем без исключения. Для тренеров это значит держать в голове сразу две дистанции: одну – длинную, другую – острую и скоротечную. И если в чемпионате можно что-то подправить по ходу дела, то в Кубке промедление часто стоит слишком дорого.

Александр Веселовский

Фото: Пресс-служба ГК «Каустик»