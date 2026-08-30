Город коммунальных катастроф в выходные остался без воды





В Котово Волгоградской области накануне, 29 августа, произошла очередная коммунальная авария. По сообщению городских властей, в связи с порывом водопровода в районе улицы Победы,46 водоснабжение в отдельных частях города временно ограничено. В администрации заверили о начале ремонтных работ около 20-00 ч.

При этом жители сообщают, что без воды остался фактически весь город.



Напомним, в Котово ранее постоянно случались аварийные ситуации на водопроводе. Однако в этом году их стало меньше, чем в 2025. Снижение количества аварий произошло в том числе за счет замены части ветхого водовода Филино-Котово. При этом нередко сети рвутся в черте города.



