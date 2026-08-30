Главное

Традиции поддержки юных волжан: социальные инициативы ВТЗ Площадь с точной копией сталинградского фонтана открыл Бочаров в Волгограде Двойная угроза ВСУ в Волгоградской области: все, что известно о тревожной ночи 24 августа Силовики задержали блогера Коваленко, снявшего пранк на Мамаевом кургане Облсуд отменил штраф пенсионеру Мухину, стрелявшему в дрон ВСУ

Актуально

Думал, это зависть, а Волгоград не простил. Что известно о задержании и самом блогере Коваленко

«Это наша земля»: матери участников СВО отбили в суде Волгограда паи у «новых фермеров»

«Я такого от родины не ждал»: пенсионер из Волгоградской области стал героем Сети после штрафа за попытку сбить БпЛА

Федеральные новости

Федеральные новости
 Правительство РФ продлило запрет экспорта дизеля до 30 сентября
Правительство России продлило до 30 сентября включительно запрет на экспорт дизельного, судового топлива и газойлей для непосредственных производителей. Соответствующее постановление подписано 29 августа. Как ранее сообщалось информагентством, средняя стоимость...
Федеральные новости
 Волгоградкие первоклашки начнут учебу с новой программы в 2027 году
Министерство просвещения России планирует обновить Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для начальной школы (1–4 классы). Ожидается, что изменения вступят в силу в 2027 году. Об этом сообщил глава ведомства...
Общество

Город коммунальных катастроф в выходные остался без воды

Общество 30.08.2026 06:08
0
30.08.2026 06:08


В Котово Волгоградской области накануне, 29 августа, произошла очередная коммунальная авария. По сообщению городских властей, в связи с порывом водопровода в районе улицы Победы,46 водоснабжение в отдельных частях города временно ограничено. В администрации заверили  о начале ремонтных работ около 20-00 ч. 

При этом жители сообщают, что без воды остался фактически весь город. 

Напомним, в Котово ранее постоянно случались аварийные ситуации на водопроводе. Однако в этом году их стало меньше, чем в 2025. Снижение количества аварий произошло в том числе за счет замены  части ветхого водовода Филино-Котово. При этом нередко сети рвутся в черте города.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
30.08.2026 09:32
Общество 30.08.2026 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2026 09:09
Общество 30.08.2026 09:09
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2026 08:16
Общество 30.08.2026 08:16
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2026 08:11
Общество 30.08.2026 08:11
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2026 07:40
Общество 30.08.2026 07:40
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2026 07:14
Общество 30.08.2026 07:14
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2026 06:08
Общество 30.08.2026 06:08
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2026 05:55
Общество 30.08.2026 05:55
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2026 19:17
Общество 29.08.2026 19:17
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2026 18:35
Общество 29.08.2026 18:35
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2026 18:00
Общество 29.08.2026 18:00
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2026 17:21
Общество 29.08.2026 17:21
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2026 16:44
Общество 29.08.2026 16:44
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2026 16:07
Общество 29.08.2026 16:07
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2026 15:52
Общество 29.08.2026 15:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:32
«Но где же он, мой дрон?»: стрелявший по БПЛА пенсионер из Волгоградской области начал писать стихи, а ему посвятили песнюСмотреть фотографииCмотреть видео
09:09
Вражеские дроны сбили в соседнем с Волгоградской областью регионеСмотреть фотографии
08:57
Вслед за молодёжкой побеждает «Ротор‑2»Смотреть фотографии
08:16
Первый зампредседателя ВООО «Динамо» Михаил Абрамов отмечает день рожденияСмотреть фотографии
07:40
«Все будет помидорно!»: под Волгоградом прошел фестиваль в честь среднеахтубинского томатаСмотреть фотографии
06:35
Волгоградцы застряли в Анталье из-за 6-часовой задержки рейсаСмотреть фотографии
06:08
Город коммунальных катастроф в выходные остался без водыСмотреть фотографии
05:55
Волгоградцы провели вторую ночь подряд без беспилотной опасностиСмотреть фотографии
21:20
Екатерина Карабутова вошла в штаб юниорской сборной России U16Смотреть фотографии
20:31
Правительство РФ продлило запрет экспорта дизеля до 30 сентябряСмотреть фотографии
19:52
Волгоградкие первоклашки начнут учебу с новой программы в 2027 годуСмотреть фотографии
19:17
В Волгограде стартовала установка скульптуры памятника Александру НевскомуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:35
В Волгоградской области началось адресное информирование избирателейСмотреть фотографии
18:00
Волгоградским пенсионерам разъяснили условия назначения соцпенсииСмотреть фотографии
17:21
Врачи Волгоградской детской больницы спасли подростка от операции при бруцеллёзеСмотреть фотографии
16:44
Ансамбль инженерных войск даст концерт в волгоградском АмфитеатреСмотреть фотографии
16:07
В Среднеахтубинском районе стартовал фестиваль «Ахтубинский помидор»Смотреть фотографии
15:52
Под Волгоградом пробка разрослась до 20 км из-за ремонта мостаСмотреть фотографии
15:20
С сентября волгоградских продавцов на маркетплейсах обяжут подтверждать подлинность товаровСмотреть фотографии
14:56
В Волгоградской области первыми в России запустят «аптеки на колёсах»Смотреть фотографии
14:33
Гинцбург: вакцины от меланомы синтезировали для 12 пациентовСмотреть фотографии
14:16
В Волгограде установили постамент для памятника НевскомуСмотреть фотографии
13:51
В Волгограде после капремонта открылся корпус «Концессий водоснабжения»Смотреть фотографии
13:37
Волгоградцам дали советы по выявлению ошибок в квитанциях ЖКХСмотреть фотографии
13:20
Под Волгоградом испытали три сорта хмеля для пивоваренияСмотреть фотографии
13:00
«Она единственная в округе»: волгоградцы ужаснулись состоянием детской площадки в Калаче-на-ДонуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:40
Биолог развеял миф о влиянии полнолуния на клев рыбыСмотреть фотографии
12:20
Санавиация Волгоградской области с начала года совершила 250 вылетовСмотреть фотографии
11:59
В Волгограде спустя месяц скончался пострадавший от атаки БПЛАСмотреть фотографии
11:37
23 иностранца задержали на оптовой базе в ВолгоградеСмотреть фотографии
 