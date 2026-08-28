Назначена судейская бригада на матч «Спартак» (Кострома) – «Ротор»





На игру «Спартак» (Кострома) – «Ротор» назначена бригада во главе с Павлом Шишкиным (Тамбов). В текущем сезоне Павел провёл 5 матчей. В этих играх судья показал 6 жёлтых карточек, не предъявлял вторых жёлтых, но зафиксировал 1 красную карточку. Пенальти в матчах при его судействе не назначались.

Главный судья – Павел Шишкин (Тамбов).

Именно он принимает ключевые решения на поле: фиксирует нарушения, назначает штрафные и пенальти, показывает жёлтые и красные карточки. От его трактовки правил во многом зависит темп и жёсткость матча.

Ассистенты главного судьи – Станислав Попков (Петрозаводск) и Дмитрий Михалёв (Москва).

Помощники работают на линиях и помогают главному арбитру видеть эпизоды, которые могут остаться вне его поля зрения. В их зоне ответственности – офсайды, выход мяча за боковую и лицевую линии, а также поддержка в спорных моментах у ворот. На современных стадионах ассистенты активно взаимодействуют с главным судьёй через гарнитуру, чтобы быстро согласовать решение.

Резервный судья – Юрий Матвеев (Москва).

Он контролирует замены, следит за тем, чтобы на поле не оказалось лишних игроков, и помогает организовать ввод мяча после остановок. Кроме того, резервный арбитр готов выйти на поле, если кто‑то из основной бригады не сможет продолжать работу.

Инспектор – Роман Лихачёв (Екатеринбург).

Его задача – оценить работу судейской бригады по регламенту: насколько корректно принимались решения, соблюдались ли процедуры, как шло взаимодействие между арбитрами. По итогам матча инспектор составляет отчёт, который влияет на дальнейшую аттестацию судей.

Делегат – Евгений Летин (Московская область).

Делегат отвечает за организационную сторону матча: проверяет готовность стадиона, контролирует соблюдение регламента сторонами и фиксирует все официальные моменты встречи. Его отчёт – важная часть документации турнира.

Александр Веселовский

Фото: ФК «Волгарь»