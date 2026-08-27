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Спорт

Непростой выезд для «Ротора»: превью матча 9‑го тура против «Спартака»

Спорт 27.08.2026 09:55
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27.08.2026 09:55


31 августа в 19:30 на «Арене Химки» состоится матч 9‑го тура Первой лиги: «Спартак» Кострома примет волгоградский «Ротор». Предсказать исход встречи непросто – обе команды переживают непростой период.

В прошлом туре «красно-белые» потерпели болезненное поражение от «Торпедо» со счётом 0:3, а «сине-голубые» уступили «Нефтехимику» – 0:1, чем сильно огорчили своих болельщиков.

Турнирное положение отражает текущий уровень готовности соперников. «Спартак» занимает 7‑е место с 12 очками (3 победы, 3 ничьи, 1 поражение), разница мячей – 11:8. «Ротор» располагается на 10‑й строчке, имея в активе 10 очков (3 победы, 1 ничья, 4 поражения) при разнице 12:11. Позиции команд близки, и по результативности они примерно на одном уровне.

Выездные показатели волгоградцев говорят о неуверенной игре без поддержки родных трибун. В четырёх гостевых матчах волгоградцы одержали лишь одну победу (над «КАМАЗом») и потерпели три поражения, забив 6 мячей (в среднем 1,5 за игру) и пропустив 8 (2,0 за игру).

У «гладиаторов» домашние показатели выглядят убедительнее. В трёх матчах на «Арене Химки» команда добилась одной победы при двух ничьих, забив 6 мячей (2,0 за игру) и пропустив 4 (1,33 за игру). Знакомое поле и поддержка трибун добавляют хозяевам мотивации.

Букмекеры не выделяют явного фаворита: коэффициенты на победу «Спартака» – 2,5, на ничью – 3,0, на успех «Ротора» – 2,95. Небольшое предпочтение отдаётся хозяевам за счёт фактора домашнего поля.

На базе текущей статистики распределение Пуассона даёт вполне измеримые ориентиры. Самый вероятный сценарий – счёт 2:1 в пользу хозяев поля (около 14,9 %). Следом идут варианты 1:1 и 2:2 – они тоже реалистичны, но уже чуть менее вероятны. Крупные счета вроде 3:3 или 4:1 статистически маловероятны. При этом вероятность результативного матча (тотал больше 2,5) оценивается в 55–60 %, а вариант «обе забьют» – примерно в 50 %. То есть обмен голами почти неизбежен, а минимальная победа хозяев – самый частый вариант в модели.

Нестабильность «Ротора» в последних трёх матчах (два поражения и одна ничья) снижает уверенность в его способности навязать борьбу. При этом обе команды склонны к результативным играм. С учётом фактора домашнего поля и прагматичности «Спартака» в обороне итоговым сценарием видится минимальная победа Костромы – 2:1.

Александр Веселовский

Фото: ФК «Спартак» Кострома

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