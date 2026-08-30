Сегодня, 30 августа, день рождения отмечает первый заместитель председателя Волгоградской областной организации Общества «Динамо» Михаил Абрамов.

Полковник внутренней службы с 2013 работает в волгоградской организации «Динамо», которая бережно чтит, хранит и преумножает славные и богатые традиции Общества. Вместе с другими руководителями Михаил Абрамов развивает динамовское движение в Волгоградской области, занимается популяризацией многих видов спорта, в которых побеждают и завоевывают медали динамовцы.

Редакция ИА «Высота 102» поздравляет Михаила Валерьевича с днем рождения и желает достижения всех поставленных целей, еще больше чемпионов и золотых медалистов в рядах «Динамо», а также семейного благополучия и личного счастья.

Фото: Волгоградская областная организация Общество «Динамо»