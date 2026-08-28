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Спорт

Когда опыт важнее хайпа: Павлюченко в команде Слуцкого

Спорт 28.08.2026 09:08
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28.08.2026 09:08


Экс‑тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, уроженец Волгограда, возглавил медийную сборную России 10 августа – и сразу обозначил новый вектор развития проекта. Его подход к формированию состава не оставляет сомнений: формат становится серьёзнее, а требования – выше.

Ключевым моментом стал официальный вызов ряда известных футболистов.

– Все, шутки закончились. Я начинаю брать реальных футболистов. Алан Дзагоев, Роман Павлюченко, Дмитрий Тарасов и Lil Kavkaz – официально вызываю вас в сборную и жду на тренировке 1 сентября. Не опаздывайте, у нас тоже есть штрафы, – заявил Слуцкий.

В этой фразе – вся суть нового этапа: тренер не просто собирает узнаваемые имена, а выстраивает дисциплину и тренировочный процесс по спортивным принципам. Особенно символично, что среди приглашённых – Роман Павлюченко: для волгоградских болельщиков он остаётся тем самым грозным нападающим «Ротора», который умел взять игру на себя и решить эпизод. Теперь, в 44 года, его опыт и понимание игры становятся тем самым якорем, на котором Слуцкий хочет выстроить новую дисциплину в медиасборной.

Первая тренировка команды состоится 1 сентября, а уже 4 сентября медиасборная России проведёт дебютный матч под руководством Слуцкого – против медийной сборной Таджикистана в Душанбе. Роман Павлюченко вошёл в расширенный список на эту игру.

Такой подход – попытка сделать медиафутбол более структурированным: сохранить его медийную привлекательность, но добавить спортивную строгость. А волгоградская линия – Слуцкий и Павлюченко – добавляет проекту ещё и эмоциональную опору: это не просто сборная, а история, в которой городу есть за кого болеть.

Александр Веселовский

Фото: телеграм-канал «Коммент.Шоу»

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