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«Но где же он, мой дрон?»: стрелявший по БПЛА пенсионер из Волгоградской области начал писать стихи, а ему посвятили песню

Общество 30.08.2026 09:32
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30.08.2026 09:32




Николаю Мухину из Еланского района Волгоградской области, о котором узнала вся страна после того, как мужчину оштрафовали за попытку сбить украинский дрон, посвятили песню. Как рассказал ИА «Высота 102» пенсионер, музыкальный клип за авторством Павла Посашкова, в котором была описана его история, ему прислали в социальных сетях. В песне есть, например, такие слова:

Услышал шум пенсионер охотник,

Ружье взял, защитить село хотел.

Дед сбил из одностволки беспилотник.

Что в огород под вечер залетел.

Там школу детский сад он защищает,

Страну, народ. Здесь помощи не ждут.

И вся деревня деда прославляет,

Но видят -  деда под руки ведут.

Но и самого Николая Мухина, как он сам признался, посетила муза. Произошло это в одну из ночей, которые он сейчас проводит в поле в нескольких километрах от своего села. 

Как рассказал пенсионер, он считает теперь делом чести сбить вражеский беспилотник. Срывается с места селянин каждый раз, когда, как ему кажется, он слышит звуки пролетающего дрона. Правда, оказывается, что это работают тракторы в поле. 

- Я теперь почти каждую ночь дежурю, уезжаю подальше, так как в безлюдном месте можно стрелять. Не высыпаюсь, конечно, но, как говорится, это мои проблемы. Пока, слава Богу, все спокойно, никто не летает. Но я все равно на страже. И вот как-то в одну из ночей на меня нашло вдохновение, что ли, вот и сочинил такие стихи, - делится мужчина. 

Медаль мне обещали, мне дрона надо сбить. Ну а потом спокойно, спокойно буду жить. 

Приехал сейчас в поле и светит мне луна.  Мы с ней поговорили. Она ведь не одна. 

И слышится, и слышится мне гул со всех сторон. 

Но где же, где же дрон мой,  но где же, где же он?

И пятый день я езжу, я езжу по полям.

Россию я Россию я никому не дам. 

Николай Мухин рассказал и о знаковой встрече, которая произошла во время возвращения ему конфискованного ружья.

Вызвали меня в Елань, приезжаю, а там генерал, начальник главка. Говорит, приехал на тебя посмотреть. Познакомились. Мне, конечно, приятно было. Что там говорить, много на меня навалилось всего за последнее время, но справедливость все-таки восторжествовала. Слышал, что после моего случая могут поменять законы, чтобы можно было сбивать беспилотники. Ведь в городах же по ним стреляют, а там гораздо больше людей живет, чем в селе, - делится Николай. 

Между тем, выходить на ночную охоту пенсионер планирует, пока не выполнит поставленную перед собой задачу и не уничтожит вражеский дрон. 

Напомним, история Николая Мухина из села Волково Еланского района прогремела на всю страну. Мужчина попытался сбить украинский беспилотник, который пролетал мимо села. Звук выстрела услышал диспетчер службы 112, с которым пенсионер в это время говорил по телефону, после чего к мужчине приехали полицейские и изъяли у него ружье. А позднее мировой судья оштрафовала пенсионера на 40 тысяч рублей за стрельбу в населенном пункте. 

Еланский районный суд признал постановление мирового судья законным и сделал единственное послабление, разрешив выплачивать штраф в рассрочку. Однако решение суда возмутило многих известных медийных персон. За мужчину заступились блогеры, политики, а главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян  даже оплатила за него штраф. В Госдуме после случая с волгоградским пенсионером заявили о необходимости корректировки административного законодательства, чтобы позволить в случае необходимости стрелять по беспилотникам, однако подчеркнули, что при этом нельзя сбрасывать со счетов угрозу безопасности для окружающих. 
 
После общественного резонанса Волгоградский областной суд отменил решение суда о назначении штрафа пенсионеру и обязал вернуть ему конфискованное ружье. Суд установил, что  Мухин выстрелил в украинский дрон  в состоянии крайней необходимости. А, согласно статье 2.7 КоАП РФ, причинение вреда охраняемым законом интересам в этом случае не является административным правонарушением. 


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