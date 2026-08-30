Николаю Мухину из Еланского района Волгоградской области, о котором узнала вся страна после того, как мужчину оштрафовали за попытку сбить украинский дрон, посвятили песню. Как рассказал ИА «Высота 102» пенсионер, музыкальный клип за авторством Павла Посашкова, в котором была описана его история, ему прислали в социальных сетях. В песне есть, например, такие слова:
Услышал шум пенсионер охотник,
Ружье взял, защитить село хотел.
Дед сбил из одностволки беспилотник.
Что в огород под вечер залетел.
Там школу детский сад он защищает,
Страну, народ. Здесь помощи не ждут.
И вся деревня деда прославляет,
Но видят - деда под руки ведут.
Но и самого Николая Мухина, как он сам признался, посетила муза. Произошло это в одну из ночей, которые он сейчас проводит в поле в нескольких километрах от своего села.
Как рассказал пенсионер, он считает теперь делом чести сбить вражеский беспилотник. Срывается с места селянин каждый раз, когда, как ему кажется, он слышит звуки пролетающего дрона. Правда, оказывается, что это работают тракторы в поле.
- Я теперь почти каждую ночь дежурю, уезжаю подальше, так как в безлюдном месте можно стрелять. Не высыпаюсь, конечно, но, как говорится, это мои проблемы. Пока, слава Богу, все спокойно, никто не летает. Но я все равно на страже. И вот как-то в одну из ночей на меня нашло вдохновение, что ли, вот и сочинил такие стихи, - делится мужчина.
Медаль мне обещали, мне дрона надо сбить. Ну а потом спокойно, спокойно буду жить.
Приехал сейчас в поле и светит мне луна. Мы с ней поговорили. Она ведь не одна.
И слышится, и слышится мне гул со всех сторон.
Но где же, где же дрон мой, но где же, где же он?
И пятый день я езжу, я езжу по полям.
Россию я Россию я никому не дам.
Николай Мухин рассказал и о знаковой встрече, которая произошла во время возвращения ему конфискованного ружья.
- Вызвали меня в Елань, приезжаю, а там генерал, начальник главка. Говорит, приехал на тебя посмотреть. Познакомились. Мне, конечно, приятно было. Что там говорить, много на меня навалилось всего за последнее время, но справедливость все-таки восторжествовала. Слышал, что после моего случая могут поменять законы, чтобы можно было сбивать беспилотники. Ведь в городах же по ним стреляют, а там гораздо больше людей живет, чем в селе, - делится Николай.
Между тем, выходить на ночную охоту пенсионер планирует, пока не выполнит поставленную перед собой задачу и не уничтожит вражеский дрон.