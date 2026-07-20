Главное

Под Волгоградом СК проверяет скандальную майнинг-ферму Евгения Ищенко Винтажный своп, День огурца, физра и чтения Евтушенко: куда сходить в Волгограде 18 и 19 июля Топливная «засуха» провоцирует рост: смотрим цены и наличие бензина на АЗС в Волгограде Вернуть мантию после скандалов попытаются в Москве двое волгоградских экс-судей Генерал Гищенко возвращается в Волгоград, чтобы возглавить ГУ МВД России

Актуально

Разноголосье над Волгой: как в Волгограде проходил фестиваль «Крымская братина» – фото

«Нас обманули»: в селе Волгоградской области «под шумок» реорганизовали местную школу

Максимум пользы и вкуса: что приготовить из крыжовника – необычные рецепты

Федеральные новости

Федеральные новости
 Пятеро погибших, 23 раненых: страшный удар ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области
Страшная трагедия произошла в Шебекино Белгородской области. Как сообщил врио главы региона Александр Шуваев, сегодня, 20 июля, в результате удара беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу...
Федеральные новости
 В Кабардино-Балкарии стартовал слет казачьей молодежи
В станице Екатериноградской Кабардино-Балкарской Республики начал работу молодежный казачий слет «Слава Богу, мы казаки». Культурно-спортивное мероприятие собрало более 100 участников из разных регионов России, а также объединило свыше 50...
Расследования

СИМ-СИМ, прощай? В Волгограде ищут эвакуатора электросамокатов за 900 тысяч

Расследования 20.07.2026 12:07
0
20.07.2026 12:07


В Волгограде объявлен запрос котировок на поиск исполнителя услуг по перемещению средств индивидуальной мобильности. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели выделено 900 тысяч рублей из городского бюджета. Заказчик услуги – МБУ «Центр организации дорожного движения».

Согласно техническому заданию, исполнитель должен будет ежедневно, с 5:00 до 7:00, с 15:00 до 17:00, с 22:00 до 24:00 совершать объезды в районах города и искать электросамокаты, попадающие под признаки нарушений правил размещения средств мобильности. «Арестованные» средства индивидуальной мобильности будут эвакуировать  на штрафстоянку на улице Симбирская, 3. Факты нарушения электросамокатами правил парковки должны фиксироваться на фото, а на каждый такой случай составят акты. Исполнителя предупреждают, что он несет полную юридическую ответственность за объективность составления актов и материальную ответственность за транспортные средства. 

Его также обяжут непосредственно участвовать при необходимости при рассмотрении спорных вопросов по фактам изъятия СИМ с их собственниками в административной комиссии или в суде.

Ранее сообщалось, что Волгоградская областная дума приняла изменения в КОаП, согласно которым ужесточается ответственность арендодателей СИМ. 

За брошенные в неположенном месте электросамокат или необорудованную стоянку СИМ ввели  штрафы в размере от 10 тыс. рублей до 20 тыс. рублей для должностных лиц, для юридических лиц  — от 80 тыс. до 100 тыс. рублей.

Введение таких крупных штрафов, как предполагали эксперты после внесенных изменений в административный кодекс, может привести к исчезновению этого бизнеса в Волгограде. И, по всей видимости, такой прогноз уже начал сбываться. Недавно  с улиц города пропали электросамокаты фирмы Whoosh. Владельцы увезли устройства в неизвестном направлении, а также ввели запрет на оформление краткосрочной аренды через своё фирменное приложение.

Напомним, в администрации Волгограда разрабатывают перечень мест, где будет запрещено ездить на электросамокатах. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
20.07.2026 12:07
Расследования 20.07.2026 12:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.07.2026 20:13
Расследования 19.07.2026 20:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.07.2026 17:31
Расследования 19.07.2026 17:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.07.2026 12:48
Расследования 19.07.2026 12:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.07.2026 07:10
Расследования 19.07.2026 07:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.07.2026 06:40
Расследования 18.07.2026 06:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2026 20:33
Расследования 17.07.2026 20:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2026 14:51
Расследования 17.07.2026 14:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2026 12:33
Расследования 17.07.2026 12:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2026 12:30
Расследования 17.07.2026 12:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2026 10:59
Расследования 17.07.2026 10:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2026 07:32
Расследования 17.07.2026 07:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2026 17:35
Расследования 16.07.2026 17:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2026 08:13
Расследования 16.07.2026 08:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2026 18:22
Расследования 15.07.2026 18:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:00
Путин подписал указ об установлении Дня хоккеяСмотреть фотографии
15:52
Вернул промышленность к жизни: почему в Сталинграде установили памятник «железному Феликсу»Смотреть фотографии
15:48
Пятеро погибших, 23 раненых: страшный удар ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской областиСмотреть фотографии
15:41
Новая проблема с водой настигла часть Котово в жаруСмотреть фотографии
15:38
Воспитанники «Динамо» собрали урожай наград в АстраханиСмотреть фотографии
15:31
Иракли и море активностей: в Волгограде с размахом отметили День металлургаСмотреть фотографии
14:51
Промедление могло обернуться трагедией: волгоградские инспекторы ГИБДД спасли таксистаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:50
Волгоградцы оказались одними из самых уставших в РоссииСмотреть фотографии
14:18
На севере Волгограда мужчина до смерти избил знакомого в День пограничникаСмотреть фотографии
13:44
Генеральный директор ВолгаКалия ответил на вопросы сотрудниковСмотреть фотографии
13:26
Волгоградцам рассказали, кто из автомобиилистов может заправляться без очередиСмотреть фотографии
12:52
В Волгограде из-за аварии урезали трамвайные маршруты 20 июляСмотреть фотографии
12:46
Бочаров обсудил подготовку в новому учебному году в регионеСмотреть фотографии
12:28
Картофель в Волгоградской страдает от «удушья»: почему и как уберечь клубни от белой чечевичкиСмотреть фотографии
12:07
СИМ-СИМ, прощай? В Волгограде ищут эвакуатора электросамокатов за 900 тысячСмотреть фотографии
11:02
В Камышинском районе оголодавшие кабаны набросились на дозревающие арбузыСмотреть фотографии
10:42
«Киквидзе» уступил в 1/8 финал на турнире «Белые ночи»Смотреть фотографии
10:26
На трассе под Волгоградом погибла пассажирка опрокинувшегося автоСмотреть фотографии
09:47
Часть потратили на сладости: в Волгоградской области двое подростков вытащили из кассы больше 100 тысячСмотреть фотографииCмотреть видео
09:21
«Киквидзе» уверенно шагает по «Белым ночам»: две победы и выход в плей‑оффСмотреть фотографии
09:07
Волжанам советуют до конца недели не открывать окна в домахСмотреть фотографии
09:05
Жителям 17 волгоградских хуторов обрубили газ на 4 дняСмотреть фотографии
08:45
Волгоградскую область атаковали украинские дроныСмотреть фотографии
08:39
Волгоградский фельдшер спасла мужчину с острым инфарктомСмотреть фотографии
08:18
Волгоградцы берут в ипотеку больше трех с половиной миллионов рублейСмотреть фотографии
08:17
Жилищный фонд Волгограда вырос на 0,6 млн кв.метровСмотреть фотографии
07:36
В Волгоградской области отменили действовавшую более девяти часов беспилотную опасностьСмотреть фотографии
07:22
Действующий депутат из Волгограда подал документы на участие в выборахСмотреть фотографии
06:50
В Волгоградской области начался сезон одного из самых массовых аллергеновСмотреть фотографии
06:24
В Волгограде на смену бодрящей погоде возвращается июльское маревоСмотреть фотографии
 