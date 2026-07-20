В Волгограде объявлен запрос котировок на поиск исполнителя услуг по перемещению средств индивидуальной мобильности. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели выделено 900 тысяч рублей из городского бюджета. Заказчик услуги – МБУ «Центр организации дорожного движения».

Согласно техническому заданию, исполнитель должен будет ежедневно, с 5:00 до 7:00, с 15:00 до 17:00, с 22:00 до 24:00 совершать объезды в районах города и искать электросамокаты, попадающие под признаки нарушений правил размещения средств мобильности. «Арестованные» средства индивидуальной мобильности будут эвакуировать на штрафстоянку на улице Симбирская, 3. Факты нарушения электросамокатами правил парковки должны фиксироваться на фото, а на каждый такой случай составят акты. Исполнителя предупреждают, что он несет полную юридическую ответственность за объективность составления актов и материальную ответственность за транспортные средства.

Его также обяжут непосредственно участвовать при необходимости при рассмотрении спорных вопросов по фактам изъятия СИМ с их собственниками в административной комиссии или в суде.

Ранее сообщалось, что Волгоградская областная дума приняла изменения в КОаП, согласно которым ужесточается ответственность арендодателей СИМ.

За брошенные в неположенном месте электросамокат или необорудованную стоянку СИМ ввели штрафы в размере от 10 тыс. рублей до 20 тыс. рублей для должностных лиц, для юридических лиц — от 80 тыс. до 100 тыс. рублей.

Введение таких крупных штрафов, как предполагали эксперты после внесенных изменений в административный кодекс, может привести к исчезновению этого бизнеса в Волгограде. И, по всей видимости, такой прогноз уже начал сбываться. Недавно с улиц города пропали электросамокаты фирмы Whoosh. Владельцы увезли устройства в неизвестном направлении, а также ввели запрет на оформление краткосрочной аренды через своё фирменное приложение.

Напомним, в администрации Волгограда разрабатывают перечень мест, где будет запрещено ездить на электросамокатах.



