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Спорт

Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа»

Спорт 03.08.2026 07:36
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03.08.2026 07:36


Волгоградский специалист Леонид Слуцкий объявил об отставке с должности главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Решение было озвучено 2 августа 2026 года на пресс-конференции после поражения команды в матче 21‑го тура чемпионата Китая от «Ляонин Тежэнь» (1:3).

Я отдал все силы, но когда понял, что есть вещи, которые я не могу изменить, то почувствовал, что пришло время уйти, – заявил Слуцкий на пресс‑конференции. 

Тренер поблагодарил болельщиков, игроков, тренерский штаб и руководство клуба, а также пожелал команде успехов в оставшихся матчах сезона, включая игры Кубка Китая.

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце 2023 года. За время работы специалист добился заметных результатов: дважды выиграл Суперкубок Китая и дважды приводил команду к серебряным медалям чемпионата страны.

Однако текущий сезон сложился для клуба непросто. На момент отставки «Шанхай Шэньхуа» занимал 13‑е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков после 20 матчей. Команда находилась всего в четырёх очках от зоны вылета. Одним из ключевых факторов, осложнивших положение клуба, стал штраф в 10 очков, снятых перед стартом сезона в рамках антикоррупционного расследования в китайском футболе.

Серия из трёх поражений подряд, включая проигрыш «Ляонин Тежэнь», стала непосредственным фоном для решения тренера. В составе команды по‑прежнему остаются игроки, с которыми Слуцкий добивался успехов в предыдущие сезоны; теперь клубу предстоит определить вектор дальнейшего развития.

Александр Веселовский

Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»

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