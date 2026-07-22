Провести депутатам часть летнего отпуска на военных сборах предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. Соответствующее предложение он озвучил Минобороны России, которое должно проработать вопрос об организации для парламентариев военных сборов вместо части отпускного периода, сообщает сегодня, 22 июля, «Российская газета».

– Надо Министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к Вооруженным силам, понимали строительство Вооруженных сил... Проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки сформируем, – сказал Володин.

По его словам, политик должен понимать специфику армии, чтобы принимать важные для страны решения, особенно по оборонной тематике. Однако, отметил Володин, не все депутаты проходили службу или получили военно-учетную специальность.

Присутствовавший на заседании заместитель министра обороны Виктор Горемыкин сразу же дал ответ:

- Согласуем по датам, по времени и по характеру даже этих сборов.

Фото из архива V102.RU