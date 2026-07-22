Первый регион России запретил продажу вейпов на пять лет





С 1 марта 2027 года в Саратовской области вводится пятилетний запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. Соответствующее решение приняли депутаты Саратовской областной думы, сообщает ИА «СарИнформ».

Как пояснил председатель регионального парламента Алексей Антонов, запрет вводится для защиты здоровья граждан, особенно несовершеннолетних. По его словам, вейпы наносят серьезный вред организму, провоцируя поражение внутренних органов.

Ограничение будет действовать с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года. Вероятнее всего, после 5-летнего простоя большинство предпринимателей вряд ли возобновят работу в Саратовском регионе.

С марта вводится в Саратовской области и бессрочный запрет на розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции (включая системы нагревания табака, жидкости для вейпов и одноразовые электронные сигареты) в ряде общественных мест.

В перечень вошли:

здания и территории организаций детского отдыха;

стадионы и спортивные объекты в дни проведения официальных соревнований;

учреждения социального обслуживания населения области;

зоны отдыха у воды, в том числе пляжи;

культовые сооружения, используемые религиозными организациями.

Этот перечень ограничений будет действовать бессрочно – до момента отмены или внесения изменений в действующий закон.

Напомним, что закон о праве регионов России запрещать продажу вейпов в июне 2026 года подписал президент России Владимир Путин.

Стимулирует ли опыт коллег из соседнего региона депутатов Волгоградской областной думы принять аналогичный закон, покажет время. До сих пор о планах волгоградских депутатов запрещать вейпы не сообщалось.