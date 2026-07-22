



В России принято более 165 законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей. Об этом сообщила сенатор Дарья Лантратова. Большинство инициатив разработано по поручению Валентины Матвиенко и направлено на трудоустройство, семейную поддержку и социальную адаптацию ветеранов.

Главный запрос бойцов, по словам сенатора, – не деньги, а чувство востребованности. Для этого запускаются ускоренные программы переподготовки, переводящие военные навыки в гражданские профессии. Готовятся поправки, дающие ветеранам преимущество при поступлении на муниципальную службу и позволяющие им работать в спортивных федерациях на оплачиваемой основе.

В Минтруде пересмотрели подход к поддержке. Теперь оформление документов и реабилитация начинается ещё в госпитале. Также внедрены электронные сертификаты на протезы. В 2026 году помощь получат 22 тысячи человек с учётом членов семей. Уровень занятости ветеранов сегодня составляет 56%, однако правительство ставит задачу на дальнейшее его повышение.

Работодателям дают субсидии до шести МРОТ за найм ветеранов с инвалидностью и компенсации до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест. Для ветеранов доступны более 200 программ переобучения, система наставничества и социальные контракты для начинающих предпринимателей (планируется до 17 тысяч в 2026 году).

– Система мер носит комплексный характер и реализуется с регионами, – приводит слова замминистра Дмитрий Лигомина «Парламентская газета».