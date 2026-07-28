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«Ротор» уверенно обыгрывает «КАМАЗ» на выезде, без суеты и лишних авантюр

Спорт 28.07.2026 05:25
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28.07.2026 05:25


В матче третьего тура Лиги PARI «Ротор» одерживает уверенную гостевую победу – и делает это так, как умеют только команды с характером: спокойно, без суеты, но жёстко и по делу.

Игра с первых минут пошла по сценарию «Ротора». «КАМАЗ» пытался навязать свою игру – всё-таки родные трибуны, плюс статистика говорила, что хозяева традиционно сильны в первые полчаса. Но волгоградцы не дали себя задавить. Компактная оборона, грамотные подборы и чёткие выходы из-под давления сразу показали: сегодня «Ротор» не собирается ждать подарков судьбы.

Развязка первого тайма случилась довольно быстро: на 10 й минуте Роман Ткачук сыграл рукой в своей штрафной – и судья без колебаний указал на «точку». Абу Саид Эльдарушев подошёл к мячу без лишней суеты и хладнокровно переиграл вратаря – 0:1. После этого «КАМАЗ» ещё активнее пошёл вперёд, пытаясь вернуть контроль, но «Ротор» держал структуру: Чагров уверенно играл на линии, а оборона не позволяла хозяевам выигрывать ключевые единоборства. В компенсированное время челнинцы всё же создали момент – после углового Роман Мануйлов пробил головой, но мяч прошёл мимо. К перерыву счёт остался 1:0 – в пользу гостей.

Второй тайм начался с попыток «КАМАЗа» переломить игру. Хозяева пошли большими силами вперёд, и именно эта открытость сыграла против них. На 54 й минуте «Ротор» поймал соперника на контратаке: Эльдарушев протащил мяч к штрафной и отдал точную передачу на Артёма Симоняна – тот не промахнулся. 0:2 – и теперь уже хозяевам нужно было забивать хотя бы дважды, а «Ротор» получил право играть по счёту.

После второго гола напряжение на поле заметно выросло: участились стыки, игроки начали срываться на эмоции, отсюда и россыпь жёлтых карточек в концовке. Но волгоградцы не дрогнули: держали плотность, грамотно сбивали темп и спокойно довели матч до заслуженной победы.

В последних матчах «Ротор» всё увереннее чувствует себя в атаке и демонстрирует вариативность: команда не упирается в один шаблон, а подбирает ключи к сопернику. В игре с «КАМАЗом» это проявилось и в умении использовать стандарты, и в быстрых переходах из обороны в атаку – именно контратака принесла второй гол. При этом «Ротор» не забывает про надёжность: плотная структура в обороне и уверенная игра вратаря позволяют команде свободнее играть в середине поля.

«КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Ротор» (Волгоград) – 0:2 (0:1).
27 июля. Набережные Челны. Стадион: «КАМАЗ». Количество зрителей: 2341.
Количество зрителей в гостевом секторе: 21.
Судьи: Роман Сафьян (Москва). Андрей Пелых (Санкт Петербург). Кирилл Филатов (Петрозаводск).
«КАМАЗ»: Замерец, Аюкин, Ткачук, Мануйлов, Тоневицкий (Суханов, 62), Защепкин, Долгополов (Кокотун, 62), Мосейчук (Семенов, 62), Шавель (Богданец, 46), Султонов, Воронин (Солодухин, 72).
«Ротор»: Чагров, Поярков, Эмерсон (Покидышев, 46), Данилкин, Юдинцев, Умников (Горелов, 84), Аюпов, Трошечкин, Симонян (Родионов, 62), Алиев (Хохлачев, 46), Эльдарушев (Хубулов, 69).
Голы: Эльдарушев, 10 – с пенальти (0:1). Симонян, 54 (0:2)
Предупреждены: Защепкин, 81 (неспортивное поведение). Кокотун, 86 (грубая игра). Мануйлов, 90 (срыв перспективной атаки) – Эмерсон, 25 (грубая игра). Хохлачев, 81 (грубая игра). Юдинцев, 90+3 (грубая игра).

Благодаря этой победе «Ротор» поднялся на 6 е место в турнирной таблице. Следующий матч волгоградцы проведут 3 августа в рамках 4 го тура Первой лиги – на выезде против московского «Велеса». Встреча начнётся в 19:30. Москвичи, как и «сине-голубые», набрали 6 очков и занимают 7 ю строчку. Предстоящий соперник – крепкий и неудобный, успевший удивить и тренерскому штабу Дмитрия Парфёнова предстоит серьёзная работа по подготовке к игре.

Александр Веселовский
Фото: VK Видео

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