В Волгограде стартовал локальный ремонт Комсомольского моста, обветшалое состояние которого в последнее время вызывало озабоченность у горожан. О начале таких работ, которые в отличие от капитальных ведутся не на всем объекте, а точечно, ИА «Высота 102» сообщили в городской администрации. Здесь также пояснили причину демонтажа непрезентабельных защитных экранов вдоль пешеходных тротуаров по обеим сторонам путепровода.







– Оградительные элементы демонтируют для проведения восстановительных работ. Одновременно в подмостовом пространстве сооружения ведутся работы по локальному ремонту бетонных конструкций, нанесению защитного слоя и покраске, – рассказали в мэрии.

Работы в рамках содержания объекта проводят специалисты муниципальной дорожной службы МБУ «Северное». Завершить их планируют в начале осени.





В настоящее время, по визуальной оценке, ремонтные работы только начинаются. Под мостом выставлены специальные леса, которые позволяют специалистам работать на высоте. Сейчас на бетонных конструкциях в нижней части моста видна ржавчина, подтеки и трещины. С некоторых элементов вниз на проезжую часть время от времени отваливаются куски бетона.





Судя по всему, локальный ремонт не влияет на движение пешеходов и транспорта. По пешеходным тротуарам моста, где снимают ограждение, спокойно передвигаются пешеходы. Также нет ограничений на движение транспорта по путепроводу, а также пассажирских автобусов под мостом, где расположена конечная остановка многих маршрутов общественного транспорта.





Напомним, что Комсомольский путепровод в Волгограде капитально ремонтировали более 8 лет назад. С тех пор мост от интенсивной эксплуатации сильно обветшал. Весной текущего года мэрия сообщила, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения специализированными службами организована проверка состояния Комсомольского путепровода. Тогда указывалось, что дефекты появились из-за естественного износа материалов, а также воздействие агрессивных факторов, включая вибрацию от проходящих поездов и переувлажнение конструкций. В администрации пообещали, что в ближайшее время проведут необходимые восстановительные мероприятия, а проработают вопрос о включении Комсомольского путепровода в план капитального ремонта.













Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»