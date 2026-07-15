В Пятигорске завершился один из самых представительных турниров сезона в российской художественной гимнастике – всероссийские соревнования «Кубок Правительства Ставропольского края». Турнир, который проводится уже в 36‑й раз, давно перестал быть просто календарным стартом: для многих спортсменок это важный маркер прогресса и шанс заявить о себе на федеральном уровне.

На этот раз Кубок собрал более 400 гимнасток из 32 регионов страны. И за каждым именем – месяцы работы, сотни прогонов программ, нервы перед выходом и тот самый момент, когда музыка начинает звучать, а зал замирает.

Взрослая элита: уверенная победа Волгограда

В многоборье среди мастеров спорта (женщины 16 лет и старше) уверенную победу одержала Анна Вакуленко из Волгограда. Её сумма – 106,050 балла – не просто лучший результат турнира, но и заметный отрыв от соперниц: Алиса Хадыка из Москвы отстала на 2,750 балла, а бронзовую строчку заняла Мария Тюленева из Новороссийска (102,000).

Для Волгограда это не просто медаль – это подтверждение того, что местная школа продолжает готовить спортсменок, способных доминировать на всероссийском уровне. Вакуленко прошла все виды многоборья ровно, без срывов, и именно эта стабильность стала её главным оружием.

Юниорки: борьба за каждый балл





Не менее напряжённой получилась борьба в категории кандидатов в мастера спорта среди юниорок 14–15 лет. Здесь золото забрала Варвара Соловьёва из Краснодара с результатом 103,300 балла. Но особое внимание стоит уделить серебряному призёру – Варваре Карповой из Волгограда, которая набрала 95,100 балла и принесла своей спортивной школе олимпийского резерва важную награду. Третье место у Анны Никулиной из Липецка (94,550).

А теперь самое важное, ради чего вообще выходят на ковёр. По решению Федерации гимнастики России призёры в многоборье и победители в групповых упражнениях допущены к участию в «Кубке сильнейших. III этап» – международном турнире, который в сентябре соберёт сильнейших на черноморском побережье. Для спортсменок это не просто строчка в протоколе: это шанс показать себя там, где считают не только баллы, но и характер. И значит, медали Пятигорска – это не про «было», а про «будет».

В групповых состязаниях по программе мастеров победили девушки из Федеральной территории «Сириус». Серебро досталось команде Ставрополя. Замкнула тройку призеров команда из Краснодарского края.

В групповом упражнении по программе кандидатов в мастера спорта среди юниорок триумф одержали гимнастки из Ростовской области. Серебряные медали увезли домой спортсменки из Краснодарского края, замкнули тройку лучших гимнастки Ставропольского края.

Александр Веселовский

Фото: Федерация художественной гимнастики Ставропольского края