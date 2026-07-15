Главное

Вернуть мантию после скандалов попытаются в Москве двое волгоградских экс-судей Генерал Гищенко возвращается в Волгоград, чтобы возглавить ГУ МВД России Волгоградцы на фоне топливного ажиотажа массово переводят авто на газ и прицениваются к электрокарам Потому что «ёлочкой» – хуже? Чиновников закидали неудобными вопросами о платных парковках на встрече в ОП Бочаров снял с должности главу облкомЖКХ Баранова из-за проблем и нерасторопности

Актуально

Максимум пользы и вкуса: что приготовить из крыжовника – необычные рецепты

В Волгограде резко подскочили цены на арбузы: сколько они стоят сейчас?

Хорошая проверка на человечность: что происходит в очередях на заправки Волгограда

Федеральные новости

Федеральные новости
 Минпросвещения разъяснило правила приема в 10-й класс
Школа может отказать в приеме в 10-й класс при отсутствии свободных мест, а также если ученик не прошел индивидуальный отбор в профильный класс, передает РИА Новости со ссылкой на...
Федеральные новости
 В Аксае пресекли торговлю бензином через кустарную колонку
Сотрудники полиции в Аксае остановили незаконную продажу топлива – местный житель торговал бензином через самодельную раздаточную колонку, не имея лицензии на предпринимательскую деятельность. Об этом сообщает Привет-Ростов со ссылкой...
Общество

Волгоградская область ворвалась в топ-30 регионов национального промышленного рейтинга

Общество 15.07.2026 09:41
0
15.07.2026 09:41


Минпромторг подвёл итоги национального рейтинга регионов по эффективности промышленной политики. Волгоградская область стала одним из главных открытий исследования. По информации экспертов, регион совершил прорыв, улучшив по итогу 2025 года свои позиции сразу на 36 пунктов, войдя в топ-30 лучших регионов.

- Волгоградская область в целом по итогам 2025 года заняла 21-е место в общем рейтинге, показав наиболее высокие результаты в развитии кадрового потенциала, популяризации промышленности, продвижении индустриальной продукции, - сообщили в пресс-службе облкомторга.

Комплексная оценка производилась федеральными экспертами по 47 критериям и семи направлениям. В числе последних «Экономическое развитие», «Взаимодействие с предприятиями», «Меры господдержки», «Развитие инфраструктуры», «Кадры», «Популяризация промышленности в СМИ», «Продвижение продукции».

Отметим, по данным региональных властей, развитие промышленности – один из приоритетов политики администрации Волгоградской области. В 2025 году портфель инвестиций в предприятия превысил 193,7 млрд рублей, что в 1,3 раза выше уровня прошлого года. В целом с 2014 года в регионе было создано 10,5 тыс. рабочих мест, реализовано 200 индустриальных проектов стоимостью свыше 540 млрд рублей. В планах чиновников к 2036 году создать ещё 12 тыс. рабочих мест и реализовать 40 инвестпроектов.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.07.2026 11:00
Общество 15.07.2026 11:00
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2026 10:38
Общество 15.07.2026 10:38
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2026 10:17
Общество 15.07.2026 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2026 10:17 Реклама
Общество 15.07.2026 10:17 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.07.2026 09:41
Общество 15.07.2026 09:41
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2026 09:14
Общество 15.07.2026 09:14
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2026 09:00
Общество 15.07.2026 09:00
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2026 08:27
Общество 15.07.2026 08:27
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2026 08:07
Общество 15.07.2026 08:07
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2026 07:56
Общество 15.07.2026 07:56
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2026 07:07
Общество 15.07.2026 07:07
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2026 06:50
Общество 15.07.2026 06:50
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2026 06:20
Общество 15.07.2026 06:20
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2026 21:30
Общество 14.07.2026 21:30
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2026 21:00
Общество 14.07.2026 21:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:03
Волгоградское предприятие выпустило 400-тысячную тонну пищевой солиСмотреть фотографии
11:00
Волгоградец заплатил 560 тыс. рублей после ареста седана с «блатным» номеромСмотреть фотографии
10:49
Мобильные офисы ФНС откроют в Котово, Октябрьском и КотельниковоСмотреть фотографии
10:38
Раненым ветеранам СВО и правоохранителям сократили рабочую неделюСмотреть фотографии
10:17
На юге Волгограда меняют тепловую сеть под железной дорогойСмотреть фотографии
10:17
ВОЛМА – финалист федерального конкурса «Тренер по бережливому производству»Смотреть фотографии
10:05
В Волгограде трое лжеполицейских вымогали деньги в обмен на свободуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:41
Волгоградская область ворвалась в топ-30 регионов национального промышленного рейтингаСмотреть фотографии
09:14
Волгоградцам гарантировали свободный выезд за границуСмотреть фотографии
09:14
Волгоград на пьедестале: Вакуленко – золото, Карпова – серебро на Кубке в ПятигорскеСмотреть фотографии
09:00
Пыльная буря из Казахстана подбирается к ВолгоградуСмотреть фотографии
08:37
В центре Волгограда в 2026 году не сдали ни одного метра жильяСмотреть фотографии
08:27
Атака ВСУ 93 БПЛА по регионам РФ обошла Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:56
Новую скульптуру для фонтана «Детский хоровод» устанавливают в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:23
Кто из игроков Первой лиги заслужил место в символической сборной тураСмотреть фотографии
07:07
«Без окон, без дверей»: волгоградцы пожаловались на бутафорский капремонт укрытия в подвале МКДСмотреть фотографии
06:50
В Волжском врачи вживили 35-летнему мужчине «ловушку» для тромбовСмотреть фотографии
06:20
Число претендентов на вакантное место в Волгоградской облдуме выросло до 6Смотреть фотографии
06:07
Под Волгоградом взорвали ФАБ-200Смотреть фотографии
21:42
Крупный пожар охватил здание бывшего консервного завода в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:30
Фотограф показал неповторимую красоту жарких закатов на ВолгеСмотреть фотографии
21:00
«Сломали стену и рыдали от счастья»: в Камышине спасли от смерти упавшего в вентканал котенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:30
Топливная «засуха» провоцирует рост: смотрим цены и наличие бензина на АЗС в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:56
Троих волгоградцев отметили наградами на форуме с Владимиром ПутинымСмотреть фотографии
19:29
Пропавшего в Волгограде пенсионера нашли на АЗССмотреть фотографии
19:07
Взятка 12 миллионов и махинации: в чем обвиняется глава Мирного Артем КуроплинСмотреть фотографии
18:09
Отработал смену и умер: в Волгограде выясняют обстоятельства гибели 32-летнего водителя трамваяСмотреть фотографии
17:33
Водный с водой: в поселке Волгограда устранили проблему с подачей ресурсаСмотреть фотографии
16:57
Водитель мог не увидеть: волгоградка погибла под колесами HAVAL на глазах у 4-летней дочкиСмотреть фотографии
16:16
Путин: ключевая ставка в России будет снижатьсяСмотреть фотографии
 