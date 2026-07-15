



Минпромторг подвёл итоги национального рейтинга регионов по эффективности промышленной политики. Волгоградская область стала одним из главных открытий исследования. По информации экспертов, регион совершил прорыв, улучшив по итогу 2025 года свои позиции сразу на 36 пунктов, войдя в топ-30 лучших регионов.

- Волгоградская область в целом по итогам 2025 года заняла 21-е место в общем рейтинге, показав наиболее высокие результаты в развитии кадрового потенциала, популяризации промышленности, продвижении индустриальной продукции, - сообщили в пресс-службе облкомторга.

Комплексная оценка производилась федеральными экспертами по 47 критериям и семи направлениям. В числе последних «Экономическое развитие», «Взаимодействие с предприятиями», «Меры господдержки», «Развитие инфраструктуры», «Кадры», «Популяризация промышленности в СМИ», «Продвижение продукции».

Отметим, по данным региональных властей, развитие промышленности – один из приоритетов политики администрации Волгоградской области. В 2025 году портфель инвестиций в предприятия превысил 193,7 млрд рублей, что в 1,3 раза выше уровня прошлого года. В целом с 2014 года в регионе было создано 10,5 тыс. рабочих мест, реализовано 200 индустриальных проектов стоимостью свыше 540 млрд рублей. В планах чиновников к 2036 году создать ещё 12 тыс. рабочих мест и реализовать 40 инвестпроектов.

Фото из архива ИА «Высота 102»