Волгоградцам гарантировали свободный выезд за границу

В МИД РФ назвали фейком вброшенную в интернет-пространство информацию о планах ввести так называемые выездные визы. Информация появилась со ссылкой на некие анонимные источники, которые утверждали, что россиянам, в том числе и волгоградцам, ограничат выезд за границу, а в недружественные страны будут пускать только по группам не менее 10 человек с сопровождающим лицом.
В МИД РФ назвали эту информацию ложью, «состряпанной для создания искусственной паники».
В ведомстве напомнили, что уже несколько раз опровергали фейк о якобы ограничении выезда за границу, а право свободно выезжать за пределы России гражданам гарантировано Конституцией.