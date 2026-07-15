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Расследования

В Волгограде трое лжеполицейских вымогали деньги в обмен на свободу

Расследования 15.07.2026 10:05
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15.07.2026 10:05


В Волгограде в результате слаженной работы следователей регионального управления СК, оперативных сотрудников УФСБ и регионального Главка МВД установлены и задержаны трое местных жителей, подозреваемых в похищении человека  и вымогательстве. Кадрами оперативной съемки любезно поделились в пресс-службе ГУ МВД по региону 15 июля. 



По данным следствия, вечером 7 ноября 2025 года подозреваемые в Краснооктябрьском районе подошли к незнакомому молодому человеку. Представившись сотрудниками полиции и демонстрируя поддельные удостоверения и травматический пистолет, они потребовали проследовать с ними. После отказа злоумышленники усадили его в свой автомобиль.

Во время поездки фигуранты потребовали 400 тысяч рублей, угрожая привлечением к уголовной ответственности за якобы приобретение наркотических средств. Потерпевший связался со своим братом, однако тот сообщил, что не располагает необходимой суммой. Не получив денег, сообщники договорились перенести их передачу на следующий день. Лишь после этого мужчине позволили покинуть салон автомобиля.


Судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений. Следствие не исключает, что в ходе расследования будут выявлены и иные эпизоды противоправной деятельности подозреваемых.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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