



Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов, в который планируется включить требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

– Мы также актуализируем федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Планируется, что в него включат требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания, – рассказал РИА Новости Кравцов.

Особое внимание планируется уделить созданию качественной инфраструктуры для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.