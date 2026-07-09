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Общество

Не хватало на дорогу? В Волгограде мигрант из Городища ограбил кассу автостоянки

Общество 09.07.2026 13:09
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09.07.2026 13:09


В Центральном районе Волгограда 39-летний мигрант ограбил кассу автостоянки. Иностранный специалист ночью проник в служебное помещение, толкнул пожилого охранника и внаглую забрал деньги. Инцидент произошёл 11 июня. Его засняла одна из камер уличного видеонаблюдения.



О случившемся правоохранителям рассказал владелец площадки.

- Руководствуясь корыстным мотивом, мигрант зашел в помещение, толкнул охранника и открыто похитил из кассы около 7 тысяч рублей, затем скрылся с места происшествия, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, грабитель был объявлен в розыск. Вскоре полицейские обнаружили мужчину в Городище. Как выяснилось, иностранец уже неоднократно был судим за аналогичные преступления и вёл аморальный образ жизни. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. За грабёж ему может грозить до семи лет ограничения свободы.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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