



Первый тур нового сезона Первой лиги стартует с принципиального противостояния: «Нижний Новгород» на своём поле примет волгоградский «Ротор». Помимо раскладов по составам и турнирных амбиций команд, отдельное внимание болельщиков и экспертов традиционно приковано к фигуре арбитра – именно от работы судейской бригады во многом зависит чистота игры и справедливость результата.

Главным судьёй встречи назначен Ефим Рубцов из Санкт‑Петербурга. Для матчей такого уровня требуется не только безупречное знание правил, но и умение держать под контролем напряжение, которое неизбежно возникает в играх с плотной борьбой – а в Первой лиге градус эмоций почти всегда высок.

Помогать главному арбитру будут ассистенты Станислав Попков (Петрозаводск) и Константин Наприенко (Новосибирск). География судейской команды подчёркивает всероссийский масштаб турнира: специалисты из разных регионов страны регулярно работают на матчах Первой лиги, обеспечивая единый стандарт судейства.

Резервным судьёй назначен Антон Сидорин (Москва). Его присутствие на скамейке – важный элемент системы контроля: при любых непредвиденных обстоятельствах матч должен быть обеспечен квалифицированной заменой.

Контроль за работой всей бригады возложен на делегата Дмитрия Карабина (Москва) и инспектора Алексея Тюмина (Новочеркасск). Их задача – оценить не только точность фиксации нарушений, но и общую организацию судейства, чтобы по итогам матча сформировать объективную картину работы арбитров.

Для «Ротора» выезд в Нижний Новгород будет непростым испытанием: фактор чужого поля, плотная опека и жёсткая борьба в середине поля требуют от волгоградцев максимальной собранности. В таких условиях любые спорные эпизоды оказываются под микроскопом, а роль арбитра становится особенно заметной.

Таким образом, судейская бригада во главе с Ефимом Рубцовым призвана обеспечить честную и прозрачную игру, где результат будет определяться мастерством и самоотдачей футболистов, а не внешними факторами.

Александр Веселовский

Фото: ФНЛ