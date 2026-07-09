



Мошенники нашли новую очередную доверчивую жертву в Волгограде. Поверив «сотруднику банка», 20-летняя девушка вскрыла отмычкой родительский сейф, вытащила оттуда семь миллионов рублей и без тени сомнений выбросила их в окно дожидавшейся посылки гастролерше.

Сперва на связь с девушкой вышел псевдокурьер, который по уже отработанной схеме сообщил ей о полученной посылке и попросил продиктовать код. После этого волгоградке тут же позвонил «банковский работник», заявившей якобы о совершенном ею финансировании недружественной страны. Для того, чтобы избежать проблем с законом, доверчивой собеседнице предложили отправить все имеющиеся деньги на «безопасный счет».

Не отпуская свою жертву из крепких «объятий», мошенники даже помогли ей с выбором отмычки для открытия сейфа. Когда план был исполнен, волгоградка собрала больше семи миллионов рублей и выбросила сверток в окно.

– Деньги забрала 24-летняя жительница Калуги, которая нашла работа по объявлению в интернете. Разъезжая по городам страны, она собирала деньги, а после передавала их третьим лицам. С полученным от волгоградки свертком она приехала в Саратов, отдав большую часть суммы неизвестному ей человеку и получив вознаграждение, – сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

История со «спасением» средств вскрылась, когда домой вернулась обескураженная мать обманутой девушки. Увидев открытый сейф и не обнаружив в нем ни рубля, она написала заявление в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело – работавшая по наводке кураторов калужанка задержана.

Фото из архива V102.ru