Волгоградскую область миновала атака дронов ВСУ





Волгоградскую область, несмотря на объявленный режим беспилотной опасности, не коснулась очередная атака украинских БПЛА.

Всего над регионами страны перехватили 73 дрона ВСУ. Целями смертоносных летательных аппаратов вновь стали Белгородская и Брянская, Курская, Ростовская области и Республика Крым. Беспилотники самолетного типа направлялись и на Калужскую, Новгородскую, Тверскую, Орловскую, Ленинградскую, Московскую области, а также на Краснодарский край.

Угроза удара БПЛА сохранялась в Волгоградской области почти всю ночь. О ее ликвидации жителям региона сообщили сегодня в 5:23.

Фото Андрея Поручаева