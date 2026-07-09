Шесть рейсов задерживаются, два отменены в волгоградском аэропорту





В Волгограде не уменьшается число задерживающихся в аэропорту рейсов. Один из вылетов в столицу был вовсе отменен.

С самого утра волгоградцы ждут прибытия самолета из турецкой Антальи – от расписания он отстал почти на девять часов.

Три часа в зале ожидания аэропорта Шереметьево проведут пассажиры, возвращающиеся в город на Волге рейсом «Победы» - с 14:40 его прилет передвинут на 17:35. В столицу самолет отравится в 18:00. Из Санкт-Петербурга волгоградцы прилетят с получасовым опозданием – их рейс встретят в Гумраке в 20:40. Пассажиров, которые только готовятся ко встрече с городом на Неве, позовут на борт к 21:10.

Вечерний рейс DP 6967 из Москвы, прежде перенесенный более чем на час, вскоре был отменен.

Всю ночь в Волгоградской области действовал режим беспилотной опасности. Несмотря на это, аэропорт работал без ограничений.

Фото из архива V102.ru