



Волгоградцам после масштабного сбоя в работе туроператора вернули возможность летать в Турцию напрямую. По словам турагентов, несмотря на недавнюю поломку сайта и другие реалии времени, многие горожане все-таки выбирают отдых у моря, отдавая предпочтение формату «все включено».

– Да, мы уже отправляем туристов напрямую из Волгограда в Турцию, – подтвердила представитель компании «ВолгоградТУР» Светлана. – Правда, туроператор до конца так и не восстановил свой сайт – на нем по-прежнему ведутся технические работы. Это вносит некоторые неудобства, так как нам доступен не весь функционал.

В условиях весьма серьезной турбулентности в самой сфере туризма волгоградцы, ждавшие возможности улететь к морскому побережью, поддерживают высокий спрос на туры.

– Сейчас у нас все достаточно неплохо – насколько это возможно в нынешних реалиях, - признает собеседница ИА «Высота 102». – Люди готовы ехать на отдых и, как обычно, в разгар сезона мы наблюдаем высокий спрос на турпакеты. Цены традиционно для этого времени поднимаются вверх, отели уходят на «стоп», места на рейсах тоже закрываются.

С масштабным сбоем в работе сайта туроператора Fun&SUN волгоградцы столкнулись в конце июня. На время технических работ горожане не могли бронировать новых путешествий и ждали ответов на вопросы об уже купленных турах.

– Что именно произошло – хакерская атака или технический сбой, – никому не известно. Но факт остается фактом: продажи туров в Турцию, Египет, Таиланд, во Вьетнам конкретно у этой компании «встали» по всей России, – рассказывали корреспондентам волгоградские турагенты. – Сейчас специалисты компании вручную восстанавливают заявки, формируют списки и отправляют туристов в выбранные ими страны, но, надо понимать, это процесс этот – крайне не быстрый. В итоге самолеты летают полупустыми. Имея определенные обязательства и перед авиакомпаниями, и перед заграничными отелями, организация ежедневно несет многомиллионные убытки, и нам очень хочется верить, что у них хватит ресурса вернуться в строй и продолжить работу в прежнем формате.