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Общество

Карту с данными о наличии бензина запустили для волгоградских автомобилистов

Общество 09.07.2026 06:53
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09.07.2026 06:53


Волгоградским автомобилистам, занимающим очереди за бензином, предложат отследить его наличие на заправках в режиме реального времени.

Карту с данными о доступности топлива, а также существующих на АЗС очередях запустили в «Яндексе». Информацией, прежде доступной лишь водителям такси в приложении «Яндекс Про», смогут воспользоваться автомобилисты, которые пользуются сервисами «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки».

На карте можно посмотреть заправки, на которых совсем недавно заправлялись другие водители. Станции можно отфильтровать по типу горючего, – сообщают в компании.

А вот информация о пробках на каждой конкретной АЗС пока доступна лишь жителям Москвы и Санкт-Петербурга. Впрочем, в ближайшие недели эта важная опция может появиться и у водителей из других городов страны.

Отметим, что в приложении появятся данные лишь о тех станциях, которые подключены к официальным приложениям.

В начале недели в Волгоградской области сообщили о сохраняющемся ажиотаже на бензин всех марок.

Облпромторг и ТЭК продолжает мониторинг ситуации во взаимодействии с оперштабом, УФАС по Волгоградской области. В случае локальных изменений логистики поставок совместно с топливными компаниями принимаются оперативные решения для обеспечения потребителей ресурсом, – подчеркивали в Облпромторге.

Тем временем мошенники пытаются воспользоваться ситуацией и увести пользователей «не в ту степь». В «Лаборатории Касперского» автомобилистов предупреждают о «левых» приложениях, главной целью которых становится сбор личной информации.

На мошеннических ресурсах пользователям обещают доступ к актуальной информации о наличии топлива на заправках по всей стране, возможность заранее планировать поездки, фильтровать АЗС по доступности топлива и сохранять избранные точки на карте. Для повышения доверия утверждается, что сервис использует открытые данные для построения карты, – заявляли в пресс-службе лаборатории.

Однако в реальности приложение собирает геолокацию пользователей и предоставляет посторонним лицам доступ ко всем файлам устройств, включая документы, фотографии и видеозаписи. Распространяется шпион с помощью сторонних площадок, подогревающих ажиотаж вокруг топливно-энергетической темы.

Фото Андрея Поручаева 

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