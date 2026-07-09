



Шесть рейсов задерживаются в волгоградском аэропорту утром четверга, 9 июля. Дольше всего своего возвращения домой придется ждать туристам, вылетающим из Турции.

Рейс из Антальи опоздает в Волгоград почти на девять часов – вместо 10:35 его ждут в Гумраке только в 19:15. Отправление пассажиров, которые только готовятся к отпуску, перенесено на 20:15.

От привычного расписания отстали и московские рейсы. Так, самолет компании «Победа» прибудет в Волгоград в 10:10 вместо запланированных 09:05. В сторону Шереметьево волгоградцы вылетят в 10:40.

С часовой задержкой придется мириться и пассажирам дневного рейса из столицы – вместо 14:40 самолет «Победы» приземлится в городе на Волге в 15:50. К обратному пути он будет готов к 16:20.

Всю ночь в Волгоградской области действовала угроза удара украинскими дронами. Об отмене режима беспилотной опасности в РСЧС сообщили сегодня в 05:32.

Фото Андрея Поручаева