Волгоградка взыскала с УК 200 тыс. рублей за опасный лёд на дороге





В Красноармейском районе Волгограда суд поставил точку в деле о травмировании жительницы одного из местных МКД. Волгоградка в феврале поломала руку из-за необработанной в гололёд дороги.

Инцидент произошёл 11 февраля. В результате падения у женщины был диагностирован закрытый перелом наружной лодыжки правого голеностопного сустава. Из-за невозможности самостоятельного ухода, волгоградка была вынуждена месяц провести в больнице.

Вернувшись к нормальной жизни, пострадавшая направила в ООО «Дом Сервис Красноармейский» претензию с требованием возместить ущерб, однако обслуживающая организация отказалась идти ей навстречу. Женщина направила в суд исковое заявление.

- В процессе судебного разбирательства было установлено, что дорога, где упала и получила травму Ирина А., находится в обслуживании управляющей компании многоквартирного дома, однако данный участок был обледеневшим, с ямами и не был посыпан песком. Согласно справке ФГБУ «Северо-Казанское УГМС» от 17 июня 2026 года, сообщено, что 11 февраля 2026 года в г. Волгограде отмечалось атмосферное явление гололед, на подстилающей поверхности наблюдался равномерный слой слежавшегося снега со льдом, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Отметим, решением Красноармейского районного суда Волгограда, требования пострадавшей были удовлетворены. Судом в её пользу взыскано 170 тыс. рублей. Ещё 30 тыс. рублей обслуживающая организация обязана выплатить в качестве штрафа. Решение может быть обжаловано.