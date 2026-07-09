



По решению суда владельцы торговых палаток выплатят ущерб за автомобиль, который повредили принадлежащие им сорванные ветром конструкции. С иском в суд обратилась жительница Спартановки Волгограда, чей автомобиль JATOUR X90PLUS в декабре прошлого года получил повреждения в результате этого происшествия.

Стоимость восстановительного ремонта машины составила 415 100 рублей, сумма утраты товарной стоимости автомобиля - 60 600 рублей. Владельцы торговых точек пытались убедить суд, что их вины в случившемся нет. Также они пеняли на сильный порыв ветра, однако было установлено, что чрезвычайного характера в тот день погодные условия не носили.

Тракторозаводский районный суд взыскал в итоге с владельцев торговых палаток стоимость восстановительного ремонта автомобиля истца, сумму утраты товарной стоимости автомобиля, судебные расходы, а всего - 541 540 рублей, а также проценты за пользование чужими деньгами.

Решение суда в законную силу не вступило.



