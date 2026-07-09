Волгоградские гребцы отличились на 200 метрах в Саратове





Волгоградские гребцы отметились на «королевской» дистанции в 200 метров – именно так в гребле называют эту короткую, но очень напряжённую гонку. Здесь всё решают доли секунды, и волгоградцы смогли зацепиться за пьедестал.

В соревнованиях среди девушек до 15 лет в классе С‑1 Варвара Уракова завоевала бронзовую награду. Причём эта медаль стала для спортсменки уже второй за турнир: накануне она также поднялась на пьедестал, взяв бронзу на 500‑метровой дистанции.

Не менее ярко проявили себя и юноши до 17 лет в классе С‑1. Даниил Романов финишировал вторым и стал обладателем серебряной награды – его рывок на заключительных метрах дистанции судьи и тренеры отметили как один из самых техничных в заезде. Бронзовую медаль в плотной борьбе добыл Александр Авдошин: на финише отрыв от соперников составлял буквально несколько сантиметров, и именно воля к победе позволила ему удержать позицию.

В федерации гребли Волгоградской области результат оценили как хорошую работу молодых спортсменов.

Александр Веселовский

Фото: Федерация гребли на байдарках и каноэ Волгоград