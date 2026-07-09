



9 июля в Волгограде прошло расширенное заседание регионального парламента с участием губернатора Андрея Бочарова. Ключевой темой мероприятия стал законопроект, утверждающий особый статус мемориала в честь бойцов СВО, создаваемого у подножья Мамаева кургана. Ранее документ поддержали все муниципальные образования и общественно-политические силы.

Голосованию предшествовало выступление главы региона. Руководитель рассказал о народных корнях памятника, поддержке ветеранского сообщества, а также Минобороны.

- Являясь неотъемлемой составной частью легендарного памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы», мемориальный комплекс, посвященный подвигу защитников Отечества – участников специальной военной операции, отражает в себе преемственность исторических эпох, всей глубины неразрывных духовно-нравственных связей, скреп Поколения Победителей с потомками Поколения Победителей, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Губернатор также обратил внимание, что вместе с памятником будет создан и музей СВО, где планируется увековечить подвиги всех волгоградцев, защищавших Донбасс.

Кроме того, руководитель отметил объединяющую функцию мемориала, который сплочает общество и разные поколения, а также важность особого статуса этого объекта.

- Считают своей важнейшей задачей оказание всесторонней поддержки участникам специальной военной операции и членам семей защитников нашего Отечества. Делают всё, чтобы память о подвиге, о мужестве и героизме современных защитников нашего Отечества сохранялась в веках, в Великой истории нашей страны и передавалась из поколения в поколение, - подытожил глава региона.

Фото из архива ИА «Высота 102»