Курица на полупустых прилавках в Волгограде подорожала на 8%





В Волгоградской области с 30 июня по 6 июля продолжился рост цен на мясо птицы, сметану и сахар, тогда как сезонные овощи и некоторые виды колбасы подешевели. Волгоградстат обнародовал данные еженедельного мониторинга потребительских цен.

Согласно отчету ведомства, мониторинг проводился в трех городах области: в Волгограде, Камышине и Михайловке.

Самым заметным скачком стало подорожание охлажденных и мороженых кур – в среднем по региону цена выросла на 6,2%. В Волгограде этот показатель оказался еще выше (+8,15%).

При этом, сообщает ИА «Высота 102», вторую неделю жители Волгограда наблюдают перебои с поставками кур в магазины шаговой доступности. Если еще в июне данный вид мяса всегда был в наличии, то на текущий момент купить к вечеру лоток куриной грудки удается далеко не всегда. При этом, уточняют сотрудники магазинов, дефицита товара на складах нет. С чем связано отсутствие курицы и ее подорожание, не уточняется.

Продолжился в Волгоградской области рост цен на мясные консервы для детского питания (+2,7%), сметану (+2,6%), маргарин (+1,9%) и сахар-песок (+1,6%). Также за неделю подорожали полукопченая колбаса, творог, вермишель и пастеризованное молоко – в пределах 0,8–1,5%. Стоимость обеда в столовой увеличилась на 0,2%.

На плодоовощном рынке ситуация традиционно зависит от сезона. Огурцы и помидоры подешевели на 8,3% и 8% соответственно. Картофель потерял в цене 2,9%, капуста – 2,3%. При этом из корнеплодов в плюсе вновь оказались морковь (+3,4%) и свекла (+3,1%).

Снижение цен зафиксировано на вареную колбасу (-2,8%), яйца (-1,8%), макароны (-1,4%) и кефир (-1%).

В сфере услуг наиболее сильным оказалось повышение стоимости поездок в страны Юго-Восточной Азии — +17,6%. Модельные стрижки в мужских залах подорожали на 3,6%, в женских – на 1,6%.