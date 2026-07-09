



В Волгоградской области впервые в июле объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Гидрометцентр предупредил жителей и гостей региона о приближении иссушающего почву суховея. Опасное природное явление будет испытывать волгоградцев на прочность в течение трёх ближайших суток.

По информации специалистов, сложнее всего ситуация сложится в Заволжье. Здесь уже фиксируются раскалённые массы воздуха на Палласовской метеостанции. В целом предупреждение для региона будет действовать до 10:00 11 июля.

Одновременно под Волгоградом введён жёлтый уровень погодной опасности из-за гроз и ветра. Последний прогнозируется с порывами до 15-20 м/с. Также в регионе объявлен жёлтый уровень опасности из-за высоких рисков возникновения пожаров. Опасность по этим природным явлениям будет действовать до 18:00 10 июля.

Отметим, метеорологи выделяют четыре степени интенсивности опасных природных явлений: зелёный – спокойная погода; жёлтый – существует потенциальная опасность; оранжевый – погода опасна, имеются риски стихийных бедствий и ущерба; красный – погода очень опасна, существует вероятность крупномасштабных разрушений и катастроф.

Фото из архива ИА «Высота 102»