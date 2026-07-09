В Волгограде вновь рванули вверх цены на путевки в азиатские страны





На фоне снижения спроса на отдых у Черного моря в Волгограде стремительно дорожают туры в азиатские страны.

За неделю специалисты Волгоградстата зафиксировали весьма солидную прибавку - +17,6%. Среднюю стоимость путевки оценивают почти в 114 тысяч рублей, тогда как отдых на российском побережье стоит примерно 69 тысяч рублей.

Стоит отметить, что волгоградские турагенты называют другие расценки. По их словам, менее чем в 100 тысяч отдых с трудом «уместится» как в России, так и за рубежом. А вот спрос на азиатские направления специалисты действительно подтверждают – место выпавшего из тройки заграничных турлидеров ОАЭ оперативно занял открываемый туристами Вьетнам. Своей популярности уже который год не теряет и экзотичный Таиланд.

Падение спроса на отдых у Черного моря в этом году объясняют не только разливом нефти, но и растущими ценами.

– Российское побережье в этом году действительно не пользуется большим спросом, – признал в беседе с корреспондентами ИА «Высота 102» представитель одной из волгоградских туристических компаний. – Цены на отпуск там так и не опустились, а предлагаемые условия не всегда соответствуют ожиданиям путешественников.