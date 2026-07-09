



В Волгограде 35-летний мужчина облил бензином и поджег свою новую знакомую. В больницу женщина поступила с термическим ожогом головы, шеи, туловища и рук.

Встретившись в одной компании с прежде не знакомым мужчиной, волгоградка села с ним за общий стол. Когда разгоряченные напитками собеседники вдруг о чем-то заспорили, собутыльник плеснул ей в лицо спиртосодержащей жидкостью и поднес огонь. Тело женщины вспыхнуло буквально в одно мгновение. Оставив свою жертву, поджигатель быстро ретировался с места. Помощь несчастной оказали случайные прохожие.

– Жителя Тракторозаводского района, пытавшегося сжечь свою знакомую, задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», – прокомментировали в пресс-службе регионального главка МВД.

Подобные преступления происходили в Волгоградской области, увы, не раз. Так, несколько лет назад жителю Новоаннинского показалось, что у его спутницы горели глаза. Решив проверить, сгорит ли «ведьма», он взял канистру с бензином, облил им жертву и чиркнул спичкой. За причинение тяжкого вреда здоровью его отправили в колонию общего режима на два с половиной года.

Фото Павла Мирошкина