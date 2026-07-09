Четвертый кассационный суд подтвердил законность решений волгоградских судов о взыскании с комитета здравоохранения Волгоградской области расходов на приобретение лекарственных препаратов семьей ребенка-инвалида. Как сообщили в кассационной инстанции, родители были вынуждены за собственный счет покупать препарат для своей дочери, страдающей аутоиммунным заболеванием. Несмотря на то, что назначенное лекарство не подлежало отмене или замене, семья не могла получить его в аптеке по выписанному рецепту. В итоге мама ребенка несколько месяцев приобретала его за свои деньги.