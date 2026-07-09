В Волжском женщина не смогла выбраться из горящей квартиры





В городе Волжском Волгоградской области женщина погибла в своей квартире во время пожара. По информации СУ СК России по Волгоградской области, пенсионерка пыталась спастись, но так и не смогла покинуть жилище.

Как уточняют в следственном управлении СКР, пожар произошел утро 8 июля в одной из квартир дома, расположенного на улице Горького. Тело женщины было обнаружено пожарными, прибывшими на место ЧП.

– По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность удлинителя, к которому был подключен кондиционер. Почувствовав задымление, хозяйка квартиры попыталась самостоятельно покинуть жилище, однако спастись не смогла. Согласно заключению судебно-медицинского исследования, ее смерть наступила в результате отравления угарным газом, – сообщают в СУ СКР. – По факту происшествия проводится процессуальная проверка. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Жителям Волгоградской области в то же время напоминают о правилах пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Не следует использовать неисправные удлинители и электропроводку, подключать к ним мощные бытовые приборы с превышением допустимой нагрузки, а также оставлять включенную технику без присмотра.