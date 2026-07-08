Волгоградские гребцы берут медали в Саратове





На водной арене Саратова стартовали Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ имени В. К. Трунина. Первый день получился рабочим: без лишней драмы, зато с реальными результатами и понятной борьбой на воде.

Волгоградские спортсмены сразу дали понять, что приехали не просто набраться опыта. У них уже есть медали, и они выглядят заслуженными.

В каноэ-одиночке среди девушек до 15 лет Варвара Уракова взяла бронзу. Для неё это первый серьёзный пьедестал на таком уровне – старт получился крепким. В той же возрастной группе, но в байдарке-одиночке, бронзовую награду добыл Игорь Абрамов: шёл ровно, не терял темп и на финише удержал позицию.

Ещё одну награду Варвара Уракова добавила в копилку в паре с Анфисой Кубанцевой – в каноэ-двойке девушки до 15 лет они стали вторыми. Видно, что дуэт уже чувствует друг друга: гребки ложатся ровно, лодка идёт стабильно.





Бронзу в байдарке-двойке среди девушек до 17 лет завоевали Анастасия Щепотьева и Мария Стриж из Севастополя. Хороший пример того, как на таких турнирах складываются крепкие связки и растёт конкуренция.

Дальше – больше: впереди ещё несколько дней гонок, новые дистанции и шансы на медали. Для молодых гребцов эти старты – важная проверка перед более крупными турнирами.

Соревнования в Саратове продлятся до 12 июля.

Александр Веселовский

Фото: Федерация гребли на байдарках и каноэ Волгоград