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Общество

Вмешался в чужой конфликт: 18-летний волжанин идет под суд за смертельное избиение прохожего

Общество 09.07.2026 09:17
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09.07.2026 09:17


В Волжском осудят 18-летнего юношу, который вмешался в чужой конфликт и нанес прохожему смертельные удары в голову.

В сентябре прошлого года тогда еще несовершеннолетний волжанин шел мимо остановки на улице Мира и, заметив своих знакомых, которые о чем-то спорили с 42-летним мужчиной, решил остановиться. Владеющий приемами единоборств, он сперва ударил незнакомца рукой по голове. Когда тот отшатнулся и закрыл лицо руками, юноша с силой ударил его левой ногой, после чего пострадавший упал на землю. Уговоры его спутницы прекратить избиение на молодого спортсмена не подействовали.

После своих «геройств» подросток скрылся с места, а получивший тяжелые травмы мужчина с помощью подруги добрался до дома, где вскоре потерял сознание. Волжанина увезли в больницу, где он скончался спустя 12 дней.

На первых этапах следствия молодой человек отрицал свою вину, заявляя, что удар ногой своей цели не достиг, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. – Но записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей его версию опровергли. Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» направлено для рассмотрения в Волжский городской суд.

Фото из архива V102.ru

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