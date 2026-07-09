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Общество

В Волгограде стартовал ночной ремонт дороги на 7-й Гвардейской

Общество 09.07.2026 10:54
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09.07.2026 10:54


В Центральном районе Волгограда бригады МБУ «Северное» продолжают ремонт дороги на улице 7-й Гвардейской. Как рассказали в учреждении, на днях был уложен выравнивающий слой в рамках первого этапа работ на участке от Нулевой продольной до проспекта Ленина. Сейчас здесь обустраивают колодцы дождеприемников, устанавливают бордюры. 

В то же время на втором участке дороги – от проспекта Ленина до улицы Пархоменко – стартовали работы по фрезерованию старого дорожного покрытия. Дорожники снимают старый, отслуживший слой асфальта и готовят полотно к укладке нового. Так как этот участок характеризуется оживленным трафиком, то было принято решение проводить ремонт в ночное время суток, чтобы не создавать проблем в движении и на без того оживленной магистрали. 


Напомним, как сообщало V102.RU, капитальный ремонт дороги на 7-й Гвардейской стартовал в мае. Капремонт проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Планируется до конца августа обновить дорогу на участке от нулевой продольной до железнодорожного моста на улице Хиросимы. Протяженность реконструируемой магистрали составляет около 1,8 километра.


На дороге установят около 5 километров бордюрного камня, дорожные знаки, проложат тротуары, а также усовершенствуют работу светофоров. После укладки нового асфальта дорожники нанесут разметку.

Как отметили в МБУ «Северное», приведение этой магистрали в порядок повысит безопасность движения на данном участке и создаст комфорт для автолюбителей.

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