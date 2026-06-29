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Федеральные новости

Качество дорог будут учитывать при установлении скоростных режимов

Федеральные новости 29.06.2026 14:57
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29.06.2026 14:57


В России с 2027 года могут начать учитывать качество дорожной инфраструктуры при установлении оптимальных скоростных режимов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс, в настоящее время разрабатываются соответствующие методические рекомендации. Принять их планируют в 2027 году. 

– В них [рекомендациях] будут закреплены положения по определению и изменению оптимальных скоростных режимов, учитывающих фактическую интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий, – приводит комментарий Минтранса федеральное информагентство. 

Одновременно подчеркивается, что рекомендации являются добровольными к применению. По итогам их использования будет сформирован конкретный порядок введения ограничений скоростных режимов.

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