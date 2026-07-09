В Котово Волгоградской области возобновили подачу воды потребителям





Под Волгоградом жителям райцентра вернули питьевую воду. Коммунальный ресурс накануне исчез у части потребителей в многострадальном городе Котово.

- МУП «Котово-Водоканал» сообщает: утечка на водоводе в районе улицы Жигулёвской устранена. Идет заполнение системы водоснабжения в районе Серено города Котово, - сообщили местные власти.

Отметим, авария произошла в райцентре 8 июля на исходе рабочего дня. Многие жители в 30-градусную жару остались без питьевого ресурса .

Фото из архива ИА «Высота 102»