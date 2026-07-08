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Общество

Росстат разглядел на волгоградских АЗС подорожание топлива на 17 копеек

Общество 08.07.2026 21:29
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08.07.2026 21:29


В Волгоградской области на фоне возросшего потребления и огромных очередей на заправках Росстат подвёл итоги недельного мониторинга цен на автомобильное топливо. По данным специалистов, в период с 30 июня по 6 июля зафиксирован на АЗС рост средней стоимости одного литра бензина на 17 копеек до 69,11 руб. (+0,25%).

Бензин марки АИ-92 подорожал на 15 копеек до 65,5 руб./л (+0,23%), марки АИ-95 прибавил 20 копеек до 72,54 руб./л (+0,28%), АИ-98 и выше вырос в цене на 11 копеек до 94,19 руб./л (+0,12%). Дизель за неделю прибавил 23 копейки до 77,39 руб./л (+0,30%).

Примечательно, что, согласно официальной статистике, Волгоградская область – абсолютный лидер ЮФО в плане либеральности ценовой политики АЗС. Усреднённый ценник на литр топлива в регионе на 11,5 руб. дешевле, чем по ЮФО и на 5 руб. дешевле, чем в среднем по России. Также регион показал и наименьшие темпы прироста недельной стоимости бензина +17 копеек против +5,87 руб. по ЮФО и дизеля +23 копейки против 14,52 руб. по ЮФО. Сильнее всего топливо подорожало в Крыму, где литр бензина за неделю прибавил 87,81 руб., а дизельное топливо - 51,07 руб.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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