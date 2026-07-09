



Юниорское первенство Европы по плаванию в Мюнхене стало по-настоящему «волгоградским» днём: сразу два воспитанника региональной школы поднялись на высшую ступень пьедестала, а сборная России дважды переписала историю мировых рекордов.

Сначала 16‑летний Григорий Черногаев принёс команде первую индивидуальную медаль турнира – золото на дистанции 50 метров на спине. Финальный заплыв получился предельно напряжённым: плотность результатов наглядно демонстрирует уровень конкуренции. Черногаев преодолел дистанцию за 24,84 секунды, опередив ближайших соперников буквально на доли секунды. Серебро завоевал белорус Артём Ярмак (24,92), бронзу – ещё один россиянин Матвей Ашеко (25,08). Минимальные разрывы в итоговом протоколе подчёркивают, насколько решающими в борьбе за пьедестал становятся техника, психологическая устойчивость и способность выложиться на последних метрах дистанции.

Григорий – воспитанник волгоградского плавательного клуба «Волга», его подготовку ведёт тренер Александр Васильевич Донченко. Для региональной школы плавания эта медаль – не просто успех, а подтверждение того, что ставка на системную работу и отработку техники приносит результат.





Но на этом волгоградские победы не закончились. Михаил Щербаков, рекордсмен мира и России среди юниоров, вновь подтвердил свой класс – на этот раз в смешанной эстафете 4×100 м вольным стилем. Выступая на втором этапе, Щербаков внёс решающий вклад в командный результат: сборная России в составе Егора Прошина, Михаила Щербакова, Ксении Сорокиной и Киры Манохиной финишировала с результатом 3:23.96, установив новый юниорский мировой рекорд.

Серебро взяла четвёрка из Великобритании (3:26.50), бронзу завоевали пловцы из Италии (3:26.97). Разрыв почти в три секунды от ближайшего преследователя наглядно показывает, насколько слаженно и мощно работала российская команда.





Михаил Щербаков установил юношеский рекорд России и рекорд турниров на дистанции 200 м в комплексном плавании – 1.57,07

Стоит напомнить: российские спортсмены выступают в Мюнхене в нейтральном статусе, и от этого эмоции от победы становятся ещё острее – это успех, который держат не флаги, а характер, труд и талант. Для Волгограда эти медали – повод гордиться своими спортсменами, а для самих ребят – отличный трамплин вперёд.

Александр Веселовский

Фото: Весь спорт