



В Волгограде медицинский университет в срочном порядке провёл закупку работ для восстановления исторического облика основного корпуса заведения. На бывшем здании партшколы им. Сталина по адресу пл. Павших Борцов вернут барельеф отца народов. Произойдёт это спустя 65 лет после его демонтажа в рамках десталинизации страны.

8 июля ВолгГМУ заключил контракт с компанией ООО «Спецстройреставрация» на работы по установке лика политического деятеля. Проектную документацию разработали специалисты ООО «НПО АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА». Монтаж должен быть осуществлён в течение месяца, на эти цели было выделено 410 тыс. рублей.

Информация о том, кем отлит образ Сталина, в документации не указана. Известно лишь, что перед этим была проделана масштабная работа. Специалисты отсканировали и воссоздали в 3D сохранившиеся барельефы Маркса, Энгельса и Ленина, создали на основе их стилистики профиль Сталина, соответствующий архитектуре здания, после чего отлили его из фибробетона с закладными деталями.

Примечательно, что бывшее здание партшколы им. Сталина, где сейчас размещается ВолгГМУ, является объектом культурного наследия. При этом, согласно акту государственной историко-культурной экспертизы, владелец здания не обязан был восстанавливать барельеф, так как он не относится к предмету госохраны, однако сам счёл это необходимым для полноценной эксплуатации сооружения в современных реалиях.

- Решение о воссоздании барельефа И.В. Сталина является элементом сохранения исторической памяти. Воссоздание барельефа И.В. Сталина, не относящегося к особенностям объекта культурного наследия, подлежащим обязательному сохранению и составляющим предмет его охраны, относится к работам по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования, - говорится в заключении экспертов.

Напомним, ранее редакция сообщала, как в 2025 году во время работ по ремонту фасада ВолгГМУ на части здания, обращённой к скверу пл. Павших Борцов, проступил узнаваемый профиль Сталина. Это было сделано намеренно. Проектировщики тогда не решились возвращать лик отца народов, однако задумали обозначить его контур. Но эти планы разбились о шероховатости фасада. Неровности осложнили визуализацию Сталина, и специалисты решили отказаться от этой затеи, выровняв соответствующую часть стены и оставив место до последнего времени пустым.

Фото из архива ИА «Высота 102»