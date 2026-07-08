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Общество

«Концов не сыщешь»: в Волгограде боец СВО не может получить льготы из-за неразберихи с документами

Общество 08.07.2026 18:31
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08.07.2026 18:31


В Волгограде ветеран специальной военной операции по защите Донбасса Кирилл Б., получивший в боях тяжёлые увечья, девять месяцев обивает пороги различных инстанций, пытаясь восстановить право на получение положенных по закону льгот и мер социальной поддержки. Мужчина утратил выданное удостоверение, а когда обратился военкомат за помощью, столкнулся с неожиданными проблемами.

С каждым бывает

Всё произошло осенью 2025 года. Тогда жена Кирилла Б., недосмотрела за его одеждой.

- Хотела позаботиться и подготовить рубашку к завтрашнему дню. Запустила стиральную машинку не проверив карманы. Собственно, как только я понял, что произошло, сразу же прервал стирку, но было уже поздно. Документ утратил свой внешний вид. Фотографию ещё разглядеть можно было, а вот печать и надписи сильно повредились, - рассказал волгоградец.

Бывший военнослужащий оперативно собрал пакет положенных по закону документов и обратился за помощью в военкомат.

- Ситуация неприятная, конечно, но вполне житейская. Ни я первый с этим столкнулся, и не я последний. Написал заявление, приложил документы. В военкомате пообещали, что в течение месяца рассмотрят и выдадут дубликат, - продолжил Кирилл Б.

Однако, прошёл месяц, второй, а вестей никаких нет. Тогда мужчина повторно поехал в военкомат. Однако там его ничем обрадовать не смогли.

- Мне сказали, что наши личные дела засекречены, поэтому доступ получить к ним очень сложно, а без архивного подтверждения факта участия в боевых действиях, выдать мне повторно документ никто не имеет права.

Не по-офицерски

С осени 2025 года ветеран написал в военкомат три заявления, а также практически ежемесячно лично приезжал чтобы узнать на каком этапе всё находиться.

- За всё это время мне пришёл лишь один единственный письменный ответ в июне 2026 года. До этого в военкомате со мной общались лишь в устной форме. Говорили, что делают всё возможное, но пока нужную информацию получить не удаётся. В какой-то момент мне сообщили что из воинской части, к которой меня прикрепили перед увольнением по состоянию здоровья, наконец пришло письмо, но то ли в строевой штаба что-то намудрили, то ли произошла какая-то ошибка, но в результате документ оказался непригодным для использования. В военкомате, посоветовали мне самому съездить в подразделение и переговорить с штабными, - продолжил волгоградец.

Мужчина с неоперабельным осколком вынужден был через весь город добираться до воинской части. Однако, прибыв на место назначения, ветеран столкнулся с тем, что его там никто не ждал.

- Дальше КПП меня не пустили. Понятно, что объект режимный, но и я для воинской части, и для Вооружённых Сил человек то не чужой. Да и мне было бы достаточно поговорить с кем-то из штаба даже на КПП, но и в этом мне отказали.

Ушли в оборону

Чтобы помочь ветерану восстановить справедливость и вновь обрести дающее право на льготы удостоверение, редакция ИА «Высота 102» обратилась 14 мая с запросом к военному прокурору Волгоградской области с просьбой взять ситуацию на контроль, а также прокомментировать происходящее, однако в установленный законом о СМИ срок ответ в адрес редакции направлен не был. 22 июня в приёмной надзорного ведомства сообщили, что письмо было отправлено Почтой России, однако на 8 июля, по прошествии ещё двух недель, редакция комментарием прокуратуры по-прежнему не располагает.

Пока надзорное ведомство готовило ответ, вопиющей ситуацией заинтересовался уполномоченный по правам человека Волгоградской области. По информации омбудсмена, военный комиссариат действительно делает всевозможное чтобы помочь бойцу, однако воинская часть игнорирует официальные запросы.

- Несмотря на несколько направленных военкоматом запросов в адрес командира в/ч 22220 по предоставлению необходимых сведений в отношении реализации социальных прав  Кирилла Б., соответствующих ответов до настоящего времени представлено не было, -  сообщили в аппарате Валерия Ростовщикова.

Омбудсмен вслед за редакцией направил обращение в адрес военного прокурора Волгоградского гарнизона с предложением провести проверку законности бездействия должностных лиц органов военного управления.

Последний шанс

Кирилл Б. надеется, что внимание прессы, уполномоченного по правам человека и военной прокуратуры поможет прервать его девятимесячные мытарства и он на конец сможет воплотить свою мечту – получить высшее образование. Боец признаётся, что вот уже несколько лет не может найти себе полноценную работу. Как только он приходит на собеседование и признаётся, что ветеран боевых действий и имеет инвалидность, – ему сразу же отказывают в трудоустройстве.

- Никому не нужны дополнительные социальные обязательства, да и с инвалидностью сейчас никто не хочет связываться. Хотел обратиться в фонд «Защитники Отечества» чтобы мне помогли с работой, но без документов там не принимают. Давно мечтал получить высшее образование, закончить юридический факультет. Сейчас я должен был бы пройти конкурс в ВолГУ по квоте для участников спецоперации, собрал пакет документов – но всё опять упирается в ветеранское удостоверение. А время идёт. Документы можно подать до первой декады августа, а в противном случае придётся ждать ещё год, - подчеркнул мужчина.

Кроме того, ветеран не может воспользоваться и положенными ему по закону медицинскими льготами. В частности, он нуждается в протезировании зубов.

Фото сгенерировано ИИ

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