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Происшествия

Под Волгоградом двое заживо сгорели в машине после лобового столкновения с фурой

Происшествия 08.07.2026 18:56
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08.07.2026 18:56


8 июля в Светлоярском районе Волгоградской области произошло столкновение фуры с легковым автомобилем. Авария произошла в 16:30 вблизи села Дубовый Овраг.

- В 16:30 на 46 км автодороги «подъезд от Р-22 «Каспий» к г. Элиста» водитель, управляя автомашиной Subaru Forester, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовой автомашиной Volvo с полуприцепом, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, судя по опубликованным с места аварии фото, передняя часть легковушки оказалась полностью смята грузовиком, после чего машины вылетели на обочину. Из-за повреждения топливного бака автомобиль Subaru объял огонь. В результате произошедшего находившиеся внутри водители и пассажир погибли на месте. Обстоятельство произошедшего сейчас устанавливает следственная группа.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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